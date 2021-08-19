Мэр Днепра Филатов решил выступить против центральной власти, — эксперт

Действия главы городского совета Днепра Бориса Филатова свидетельствуют о том, что он действует вопреки распоряжениям центральной власти. Как сообщает "Апостроф", к такому выводу пришел эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко, анализируя решение мэра выключить электроэнергию и воду в одном из судов Днепра, "принявших решение, которое Филатову не понравилось".

Борис Филатов. Фото из открытых источников

"Пока мы играемся, кто будет заниматься определением, кто у нас олигархи, в замечательном городе Днепр целый мэр позволяет отключать канализацию в один из судов. И при этом прямо пишет в Facebook, что суды приняли неправильное решение в отношении городского совета. И поэтому он отключает канализацию в суд, и ставит биотуалет", — рассказал Бондаренко в эфире " 4 канала ".

По словам эксперта, местное самоуправление Днепра, по сути, "выступает против государственной власти, ибо суды — это часть государства, это одна из ветвей власти".

"На самом деле центр должен отреагировать как-то на процесс происходящего. Я понимаю, что вопрос олигархов — это очень прикольно и важно, как и другие проблемы. Но в то время, пока мы пытаемся укрепить, условно, центральную власть от влияния финансово-промышленных групп, у нас есть другие атаки на центральную власть со стороны того же местного самоуправления", — добавил Богдан Бондаренко.

Напомним, в Амур-Нижнеднепровском суде Днепра было принято решение о незаконности демонтажа рекламных бордов ряда компаний, которые связывают с оппозицией к мэру Борису Филатову. После принятия соответствующего решения, которое шло в разрез с мнением городского головы, суду отключили энерго- и водоснабжение. 31 июля сотрудники одного из коммунальных предприятий Днепровской горсовета установили в здание суда биотуалет. На биотуалете была сделана надпись, что ответственной за отключения является судья Оксана Богун.

Как пишет "Апостроф", Борис Филатов в Facebook "фактически признал, что именно по его указанию в суде был выключены электроснабжение и вода". Все потому, что чиновник написал ироничное сообщение о том, что судьи якобы принимают неправильные решения, а власть решила не бросать их в беде без света и воды и привезла в суд биотуалеты.

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