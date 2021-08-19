Мэр Днепра Филатов решил выступить против центральной власти, — эксперт

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Станислав Молчанов
Действия главы городского совета Днепра Бориса Филатова свидетельствуют о том, что он действует вопреки распоряжениям центральной власти. Как сообщает "Апостроф", к такому выводу пришел эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко, анализируя решение мэра выключить электроэнергию и воду в одном из судов Днепра, "принявших решение, которое Филатову не понравилось".
Борис Филатов. Фото из открытых источников
По словам эксперта, местное самоуправление Днепра, по сути, "выступает против государственной власти, ибо суды — это часть государства, это одна из ветвей власти".
Напомним, в Амур-Нижнеднепровском суде Днепра было принято решение о незаконности демонтажа рекламных бордов ряда компаний, которые связывают с оппозицией к мэру Борису Филатову. После принятия соответствующего решения, которое шло в разрез с мнением городского головы, суду отключили энерго- и водоснабжение. 31 июля сотрудники одного из коммунальных предприятий Днепровской горсовета установили в здание суда биотуалет. На биотуалете была сделана надпись, что ответственной за отключения является судья Оксана Богун.
Как пишет "Апостроф", Борис Филатов в Facebook "фактически признал, что именно по его указанию в суде был выключены электроснабжение и вода". Все потому, что чиновник написал ироничное сообщение о том, что судьи якобы принимают неправильные решения, а власть решила не бросать их в беде без света и воды и привезла в суд биотуалеты.
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