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Лучшие карикатуры на Украину во время президентской гонки в США

Публикация переписки Хантера Байдена с советником украинской Burisma вновь “оживила” историю взаимоотношений США с Украиной, породив серию политических карикатур на “украинское дело”

сегодня, 11:45
Автор:

Татьяна Лозовенко

Портал “Комментарии” собрал лучшие политические карикатуры на события в Украине, которые активно использовались в ходе президентской гонки в США.

Лучшие карикатуры на Украину во время президентской гонки в США

Фото: Карикатуры на Украину (из общего доступа)

Дональд Трамп не переставал обвинять Джо Байдена в коррупции, в том числе в Украине. Публикация переписки Хантера Байдена с советником украинской Burisma вновь “оживила” историю взаимоотношений США с Украиной, породив серию политических карикатур на “украинское дело”.

Напомним, Джо Байден был втянут в конфликт из-за публикации переписки с украинской компанией Burisma. На посту вице-президента он был “куратором” Украины в Белом доме. Байден инициировал увольнение генпрокурора Шокина в 2016 году и назвал это “победой над коррупцией”. Как стало известно позже, Шокин вел расследование против компании Burisma, членом правления которой был сын Байдена. Кандидата в президенты США обвинили в коррупции и лоббистской деятельности в Украине, а Дональда Трампа — в злоупотреблении “украинским делом” против оппонента.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в преддверии результатов выборов протестующие у Белого дома снесли ограждение.



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