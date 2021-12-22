Криворожский райсовет отобрал незаконную землю у бизнес-партнера Юзика. Полиция пришла к главе совета с обыском

Голосование пытался сорвать глава фракции "Слуга народа" в Криворожском райсовете, фермер Александр Фастовец. Мудрый акцентировал, что он является бизнес-партнером Юзика.

"Фастовец не один год незаконно засевает эту землю. Раньше рейдерским путем ее передали громаде и через договоры теневой аренды эта земля перешла в аренду Фастовцу, который получал серьезные доходы. По оценкам экспертов, это порядка 4 млн долларов в год", — сообщил глава райсовета.





Чтобы сорвать сессию, Фастовец вместе с депутатом от СН Денисом Векленко завели в райсовет титушек, которые выломали дверь и ворвались в сессионный зал. По словам Мудрого, Векленко стал перерезать провода микрофонов на президиуме, а Фастовец ударил кулаком по лицу присутствовавшего на сессии участника АТО. Завязалась массовая драка. Прибывшая на место полиция потребовала эвакуировать всех присутствовавших из-за того, что здание райсовета якобы заминировано.





"Это вызвало уже откровенный смех. Все понимали: это необходимо, чтобы сорвать сессию. Депутаты и люди не вышли из зала... Во время голосования творился хаос. Мы повторно поставили на голосование данное решение, голосов хватило", — добавил Мудрый.





Проверка здания взрывоопасных предметов не выявила. Однако после голосования полиция допросила главу райсовета и устроила обыск в его кабинете.





"У нас изъята почти вся компьютерная техника на сегодня, вся документация. Я так понимаю, что цель была одна: изъять печать райсовета, чтобы не дать мне поставить печать на решении и не дать этому решению вступить в силу", — сообщил Мудрый.

