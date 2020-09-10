Коррупция в Украине: что надо сделать, чтобы ее побороть

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) представило 9 сентября проект Национальной антикоррупционной стратегии. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что она будет принята после доработки, на которую уйдет до трех дней. Эксперты оценили расставленные приоритеты и возможность эффективной работы антикоррупционеров по заданному "плану".

Среди восьми приоритетов представленной стратегии:

1. Суды, прокуратура и полиция (62% граждан считают, что суды коррумпированы).

2. Государственное регулирование экономики (74% представителей бизнеса называют коррупцию самым большим препятствием).

3. Государственный и частный сектор экономики.

4. Налоги и таможня.

5. Строительство, земля и инфраструктура.

6. Сектор обороны.

7. Здравоохранение и социальная защита.

8. Система предотвращения коррупции (недостаточно эффективная).

"Эта "ниша" всегда была наиболее доходной для чиновников"

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар отмечает, что за последние 6 лет в нашей стране был бурный рост различных антикоррупционных органов, общественных организаций, которые борются с коррупцией. Однако уровень коррупции в стране не уменьшился.

"Также было множество инициатив по борьбе с коррупцией. Однако результата они не принесли, – подчеркивает Денис Бондар. – Думаю, проект Национальной антикоррупционной стратегии постигнет такая же участь. Хотя приоритеты расписаны неплохо, но налоги и таможню следует поднять выше в списке".

Также, отмечает эксперт, в проекте стратегии было бы разумно выделить отдельным пунктом государственные закупки.

"Эта "ниша" всегда была наиболее доходной для чиновников. Хоть у нас и тендера проводятся открыто (что - большой плюс), но это не мешает заказчикам из государственного сектора прописывать тендерные условия под конкретного исполнителя (обычно связанного с чиновником). Также нередко ценовое предложение такого участника тендера является наиболее дорогим", – говорит адвокат.

Денис Бондар призывает понимать, что любой антикоррупционной проект - это нерабочий инструмент, если не будет тотальной дерегуляции и системных изменений в законодательстве.

"Если взять во внимание последний год законодательных инициатив "Слуги Народа", то можно говорит о движении в обратную сторону - и увеличении роли государства в жизни бизнеса и людей, – подчеркивает эксперт. - Это приводит к сосредоточению в руках проверяющих, чиновников ещё больше оснований для контроля, проверок, штрафов и тому подобных вещей. Что неминуемо подготавливаете почву для дальнейшего расцвета коррупции".

По мнению эксперта, единственными эффективными методами по борьбе с коррупцией является:

- уменьшение контролирующих органов,

- уменьшение роли государства в жизни людей,

- уменьшение государственного аппарата,

- уменьшение точек контроля,

- персональная ответственность проверяющих, следователей, прокуроров, судей.

"Коррупция существует даже в США, как говорят, оплоте мировой демократии. И основная роль любого государства - создавать условия, при которых уровень коррупции будет уменьшаться. Проще говоря, забирать инструменты из рук потенциальных субъектов коррупционных уголовных производств, – поясняет Денис Бондар. – Ведь нередко в нашей стране те, кто борются с коррупцией, в итоге её и возглавляют. Без правильного понимания причинно-следственных связей - любая борьба с коррупцией будет обречена на провал. Ведь с ней надо не бороться, а ликвидировать условия, при которых она возможна".

"Не этой власти реализовывать стратегии по борьбе с коррупцией"

Политолога Владимира Цыбулько удивляет, что стратегию, которая начинается с необходимости реформировать судопроизводство, начинает рассматривать именно Кабинет министров.

"Сам Кабмин должен разработать отраслевые стратегии - и они должны базироваться на уменьшении персональной роли чиновника при принятии решений, – поясняет эксперт. – Иерархия раздражительности (а иначе перечень не назовешь) выглядит еще и в определенной степени иерархией беспомощности власти. Ведь за год Зеленского наблюдается откат от всех без исключения позиций, завоеванных предыдущей властью. От евроинтеграции - до госзакупок".

Квинтэссенцией коррупционной деятельности новой власти Владимир Цыбулько называет перенаправления 35 млрд. грн из Фонда по преодолению COVID-19 якобы на строительство дорог.

"Далее произошло их перераспределение без тендеров. В то время, как не было поставлено для больниц ни одного аппарата ИВЛ. Так что не этой власти реализовывать стратегии по борьбе с коррупцией", – резюмирует политолог.

"Народ интересует не процесс ради процесса"

Аналитик в области права Украинского института политики (УИП), адвокат, глава правозащитной общественной организации "Общая цель" Игорь Печенкин отмечает усиление внимания к реальному качественному изменению государственной политики. А следом - и акцентам в работе антикоррупционных, государственных и правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции.

"Подобные тенденции стали возможны в результате смены власти - со всеми управленческими ошибками, влиянием личных амбиций, а иногда и преступных намерений предыдущего руководства (за что конкретные лица должны понести ответственность). О провале задекларированных реформ заявляли аналитики, общественники, представители бизнеса, а иногда и государственных органов", – подчеркивает Игорь Печенкин.

Он акцентирует, что коллективом аналитиков Украинского института политики была издана монография на основании аналитического исследования "Цена реформ", размещенного на сайте УИП. Там детально освещены все сферы деятельности, в том числе и касающиеся заявленных главой НАП Александром Новиковым приоритетов проекта антикоррупционной стратегии.

Эксперт также уточняет слова главы НАПК об отсутствии с 2017 года антикоррупционной стратегии. По словам Игоря Печенкина, она принимается согласно требованиям статьи 18 (Антикоррупционная политика) Закона "О противодействии коррупции" от 14.10.2014 г. №1700-VІІ - на основании анализа ситуации о коррупции в стране путем выполнения государственной программы, разработанной НАПК и утвержденной Кабмином.

Такой, отмечает эксперт, до 2017 года была государственная программа, принятая правительственным постановлением от 29.04.2015 г. №265 "Об утверждении Государственной программы о реализации основ государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционной стратегии) на 2015-2017 года.

"К сожалению, многие ее нормы были не выполнены и остались декларативными, – подчеркивает Игорь Печенкин. – Как и многое с порошенковских времен, лейтмотивом которых являлось отвлечение внимания народа темами армии, языка и веры. В целом правильными темами. Но используемыми, к сожалению, лишь как инструмент удержания власти".

Между тем, в приведенном профильном законодательстве указано и об ответственности должностных лиц, ответственных за план выполнения данной программы.

"И в данном случае, – уверен эксперт, – необходимо начинать не "замыливать" глаза наличием приоритетов, о которых и так знает с болью переносящий их народ, а - с подведения предыдущих итогов, исправления ошибок. Чего не было сделано - в нарушение закона… Народ - как носителя власти и получателя-потребителя услуг органов публичного управления - интересует не процесс ради процесса, а искоренение проанализированных ошибок и улучшение жизни".

Контролем за этим, по мнению Игоря Печенкина, призваны служить и общественные органы (создаваемые, согласно закону), и цифровизация публичного управления (как инструмента прозрачности принятия и реализации государственной сервисной политики по отношению к выполнению своих обязанностей перед гражданами).

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