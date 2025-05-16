Когда Свинарчук расскажет следствию обо всех «схемах» в оборонке, Порошенко сядет, — СМИ

Информация о задержании в Испании у первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского-Свинарчука, кума и бизнес-партнера Петра Порошенко, будет иметь серьезные последствия для лидера "Евросолидарности". Эксчиновник может дать показания по масштабному хищению украинской "оборонки" 2014-2015 гг., что приведет к заключению уже самого Порошенко. Об этом сообщают "Украинские новости".

Порошенко и Гладковский-Свинарчук

"Когда Свинарчука экстрадируют, начнется новый этап в жизни Петра, ведь когда заговорит Свинарчук и расскажет все схемы в обмен на соглашение со следствием, Порошенко сядет", — отмечают СМИ.

Журналисты называют Свинарчука-Гладковского кумом, бизнес-партнером и сообщником Порошенко, с которым они совместно взорвали обороноспособность государства, "фактически пригласив пути к вторжению в Украину".

"После победы гетмана на выборах 2014 года, он назначил Свинарчука первым заместителем секретаря СНБО, передав по факту контроль над оборонно-промышленным комплексом. Именно во времена Петра Алексеевича, свиноводы через "Укроборонпром" поставляли контрабандные запчасти, которые перепродавались государству с наценкой 200–300%. А Порошенко это все покрывал, потому что это его кум и его бизнес. Свинарчук – символ казнокрадства в оборонке", — отмечают в издании.

По словам журналистов, кейс Гладковского-Свинарчука стоит в одном ряду с рядом других оборонных скандалов, связанных с каденцией Порошенко:

"Взрывы на шести(!) военных складах в 2015-2018 годах, когда Украина потеряла более 210 000 тонн боеприпасов — около 40% всех боеприпасов государства. Блокирование разработки ракетного комплекса "Нептун", который вопреки Порошенко после его каденции начали производить. "Ленкузня", принадлежавшая в то время президенту Порошенко, продавала Госпогранслужбе свои же бронированные машины по завышенным ценам с откатами и сверхприбылями", — говорится в материале.

Все эти скандалы негативно повлияли на обороноспособность страны и стали импульсом к нападению путинской России.

"С учетом всего этого, нетленное "Жму руку!" Обнимаю!” в адрес путина прозвучало как приглашение убийцы напасть на нашу страну. И убийца этим предложением воспользовался. Если это не государственная измена, то что тогда?", — резюмируют журналисты.

Как сообщалось , накануне первого тура президентских выборов 2019 года в Киев из Москвы привезли 38 миллионов евро наличными. Деньги перевозил заместитель руководителя охраны Петра Порошенко, а назначались средства для скупки голосов.