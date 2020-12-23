Кличко селфился на похоронах Кернеса (фото)

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Татьяна Лозовенко
Виталий Кличко не отказал поклоннице в селфи на похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса, несмотря на неуместность. Фото случайно сделало издание "Думская", корреспондент которой присутствовал на похоронах.
Фото: Думская
Напомним, 17 декабря 2020 года мэр Харькова Геннадий Кернес умер в Берлине от осложнений, связанных с COVID-19, после нескольких месяцев лечения. Секретарь горсовета Терехов теперь исполняет обязанности мэра. Кернес был неотъемлемой частью харьковской политики. Он был впервые избран в городской совет в марте 1998 года.
Ранее "Комментарии" писали, что в Одессе дети устроили перестрелку, в ходе которой мальчик получил огнестрельное ранение. Пуля попала ему в затылок и повредила руку. Ребенка госпитализировали.
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