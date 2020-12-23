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Главная Новости Политика Скандалы Кличко селфился на похоронах Кернеса (фото)
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Кличко селфился на похоронах Кернеса (фото)

Фото случайно сделало издание "Думская", корреспондент которой присутствовал на похоронах

сегодня, 14:51
Автор:

Татьяна Лозовенко

Виталий Кличко не отказал поклоннице в селфи на похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса, несмотря на неуместность. Фото случайно сделало издание "Думская", корреспондент которой присутствовал на похоронах.

Кличко селфился на похоронах Кернеса (фото)

Фото: Думская

Кличко селфился на похоронах Кернеса (фото) - фото 2

Напомним, 17 декабря 2020 года мэр Харькова Геннадий Кернес умер в Берлине от осложнений, связанных с COVID-19, после нескольких месяцев лечения. Секретарь горсовета Терехов теперь исполняет обязанности мэра. Кернес был неотъемлемой частью харьковской политики. Он был впервые избран в городской совет в марте 1998 года. 

Ранее "Комментарии" писали, что в Одессе дети устроили перестрелку, в ходе которой мальчик получил огнестрельное ранение. Пуля попала ему в затылок и повредила руку. Ребенка госпитализировали. 



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Источник: https://dumskaya.net/news/vo-vremya-pohoron-kernesa-klichko-sdelal-selfi-s-133533/
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