Кличко селфился на похоронах Кернеса (фото)

Виталий Кличко не отказал поклоннице в селфи на похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса, несмотря на неуместность. Фото случайно сделало издание "Думская", корреспондент которой присутствовал на похоронах.

Фото: Думская





Напомним, 17 декабря 2020 года мэр Харькова Геннадий Кернес умер в Берлине от осложнений, связанных с COVID-19, после нескольких месяцев лечения. Секретарь горсовета Терехов теперь исполняет обязанности мэра. Кернес был неотъемлемой частью харьковской политики. Он был впервые избран в городской совет в марте 1998 года.

Ранее "Комментарии" писали, что в Одессе дети устроили перестрелку, в ходе которой мальчик получил огнестрельное ранение. Пуля попала ему в затылок и повредила руку. Ребенка госпитализировали.





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