"Каждый имеет право на ошибку": Виктор Ляшко прокомментировал нарушение карантина в хмельницкой кофейне

Главный эпидемиолог Украины Виктор Ляшко заявил, что им был заплачен штраф за нарушение карантина, когда он вместе с командой президента Владимира Зеленского посетил Хмельницкую область и зашел в помещение кафе без маски. Об этом санитарный врач рассказал в политическом ток-шоу на канале "112 Украина".

Так, по словам Ляшко, он жалеет, что нарушил ограничения по карантину и подал плохой пример.

"Право на ошибку есть у каждого. Главное - ошибку признать и сделать то, что должен был сделать. Если ошибка была допущена, штраф был заплачен. И я попросил бы в дальнейшем не брать ни с кого подобный пример. Не нарушать, даже если будут определенные основания для того, чтобы это сделать", - сказал эпидемиолог.

Кроме того он добавил, что посещение кафе включало в себя инспекцию заведения накануне смягчения мер по карантину.

"Инспекция была проведена, но визит не был нами задокументирован. Не нужно было садиться за этот столик (в таком количестве людей и без масок, - прим. ред). Факт произошел, нарушение признано, штраф заплачен, и персонально мной - тоже", - резюмировал Ляшко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский заявил, что заплатит необходимую сумму штрафа за нарушение карантина в Хмельницкой области, независимо от того, какое решение примет суд.

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