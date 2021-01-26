Как оставить своих граждан умирать в тюрьме ОРДЛО: эксперт о проблемах с освобождением пленниц

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Станислав Молчанов
Глава
украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и вице-премьер-министр Алексей
Резников последние две недели занимались исключительно тем, что вставляли "палки
в колеса" председателю политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору
Медведчуку, которому власти ОРДЛО предложили забрать из тюрем четырех женщин,
осужденных за шпионаж в пользу Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Сергей Розенбаум.
Состоится ли теперь передача пленниц, никто не знает. Фото из открытых источников
Он
напомнил, что политолог Михаил Погребинский заявил, что представители Украины в
ТКГ ведут себя, как враги своего государства, блокируя освобождение из ОРДЛО четырех украинок.
По
его мнению, ответственная власть, понимая, что представители ОРДЛО не хотят
вести с ней переговоры, но готовы передать удерживаемых лиц, "встретила бы
пленных, окружила заботой, показала, что "своих" не бросает".
Далее
он рассказал о каждой из украинок, которые могли бы уже вернуться домой.
Наталья Стаценко сидит в тюрьме с июля 2019 года. У нее огромные проблемы со здоровьем, ей нужна операция на хребте.
Светлана Довгаль тоже задержана и обвинена в шпионаже в июле 2019 года. У Светланы сахарный диабет, она тоже нуждается в лечении.
Екатерина Котенко в декабре 2019 года получила 12 лет тюрьмы за "госизмену" и "шпионаж" в пользу СБУ.
Доктор Наталья Савченко находится за решеткой дольше всех – с августа 2017 года. Ее обвинили в пособничестве СБУ.
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