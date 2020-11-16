Известный одесский активист отреагировал на болезнь Рабиновича и получил в ответ угрозы

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Дмитрий Симоненко
Бывший глава "Правого сектора" Одесской области, общественный активист Сергей Стерненко написал ёрнический пост на известие о том, что известный украинский оппозиционный политик Вадим Рабинович инфицирован COVID-19. Стерненко вспомнил Рабиновичу его слова о том, что тот собирался доставить в Одессу "чудо-вакцину" от COVID-19 российского производства.
По мнению активиста, инфицирование Рабиновича может означать, что российской вакцины не существует, либо Медведчук "зажал" для соратника препарат.
В свою очередь, Рабинович с ответом не заставил ждать. К Стерненко он обратился через Facebook, назвав его подонком и убийцей и пояснил, что прививку от коронавируса еще не получал, о чем жалеет, а также пригрозил активисту словами "рано радуешься". Что он имел в виду под этими словами — неясно.
Пост Рабиновича вызвал шквал комментариев. Некоторые считают, что Стерненко "нарывается" на расправу, другие желают активисту той же участи, что и Рабиновичу, считая, что он находится в зоне риска из-за вредных привычек, третьи высказали мнение, что Рабинович ждет производство израильской вакцины.
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