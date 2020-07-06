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Источник сообщил о мошенниках, которые продают места в партию "Слуга народа"

В Украине появились мошенники, которые "продают" места в партию "Слуга народа"

сегодня, 18:34
Автор:

Владимир Лавский
Источник сообщил о мошенниках, которые продают места в партию "Слуга народа"

Анонимный политический телеграм-канал "Легитимный", ссылаясь на собственные источники в Офисе президента, сообщает, что в городах уже "продают" проходные места в президентскую партию. 

"Наш источник из Офиса президента сообщает, что уже появилось множество мошенников в регионах, которые ходят и предлагают "услуги" посредников, которые могут пролоббировать попадания в проходную часть списка партии "Слуга народа". Ценник у мошенников "средний": в городах районного значения стоит всего от 15 тысяч долларов, в крупных городах цифра стартует уже от 50 тысяч долларов до полмиллиона, - отметил "Легитимный". 


Как ранее писали "Комментарии", собственник "Резидента", одного из самых больших украинских политических телеграм-каналов, признался, что ему предлагали 320 тысяч долларов за канал. Полностью интервью с "Резидентом" уже доступно на нашем сайте. Там вы можете узнать больше о бизнесе, отношении к Шарию и работе в интересах Зеленского. Это первый текст из нового спецпроекта "Комментариев" "Срываем маски". 


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