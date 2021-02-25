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Главная Новости Политика Скандалы Игорный бизнес в Украине: среди «слуг народа» обнаружили лоббиста
commentss НОВОСТИ Все новости

Игорный бизнес в Украине: среди «слуг народа» обнаружили лоббиста

Нардеп от «Слуги народа» рассказала подробности

сегодня, 13:57
Автор:

Таисия Ерохина

На заседании комитета ВР по вопросам финансов обсудили инициативу Олега Марусяка, который предлагает снизить ставки налогообложения для некоторых видов игрового бизнеса до минимальной — 10%. По странному стечению обстоятельств, на комитет появился Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа". Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем канале в Telegram.

Игорный бизнес в Украине: среди «слуг народа» обнаружили лоббиста

Фото из открытых источников

По ее словам, во время рассмотрения других вопросов ранее Арахамия не появлялся. Его замечали здесь только тогда, когда речь шла об "игрке".

"Я искренне не понимаю, куда делся пыл инициаторов легализировав бизнес, наполнить государственный бюджет от этой деятельности сначала на 12, а затем на 8, а затем на 4 миллиарда гривен, — говорится в сообщении Василевской-Смаглюк. — Ребята, что случилось? Почему не болеем за наполнение бюджета и работаем каждый раз на снижение ставок налогообложения? Это что, игорный бизнес у нас теперь стал еще более стратегический и социальный, чем даже аграрный? С каких пор лоббизм у нас стал божьей росой, не успела поймать этот тектонический сдвиг".

Напомним, в Украине для легализации в сфере игорного бизнеса предусматривается два типа казино — оффлайн и онлайн. Каждый из этих видов лицензируется отдельно, поскольку имеет существенную разницу в организации. Известно, какие требования к открытию казино онлайн или оффлайн в нашей стране.

Ранее стало известно, что в Украине откроют 11 легальных казино. Уже есть список городов и отелей, где эти казино будут расположены. Открыть казино в Украине стоит более 20 млн гривен. Кроме того, расходы предусматриваются на аренду помещения, зарплаты сотрудников, налоги и отчисления в Пенсионный фонд.


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