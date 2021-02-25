Игорный бизнес в Украине: среди «слуг народа» обнаружили лоббиста

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Таисия Ерохина
На заседании комитета ВР по вопросам финансов обсудили инициативу Олега Марусяка, который предлагает снизить ставки налогообложения для некоторых видов игрового бизнеса до минимальной — 10%. По странному стечению обстоятельств, на комитет появился Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа". Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем канале в Telegram.
Фото из открытых источников
По ее словам, во время рассмотрения других вопросов ранее Арахамия не появлялся. Его замечали здесь только тогда, когда речь шла об "игрке".
Напомним, в Украине для легализации в сфере игорного бизнеса предусматривается два типа казино — оффлайн и онлайн. Каждый из этих видов лицензируется отдельно, поскольку имеет существенную разницу в организации. Известно, какие требования к открытию казино онлайн или оффлайн в нашей стране.
Ранее стало известно, что в Украине откроют 11 легальных казино. Уже есть список городов и отелей, где эти казино будут расположены. Открыть казино в Украине стоит более 20 млн гривен. Кроме того, расходы предусматриваются на аренду помещения, зарплаты сотрудников, налоги и отчисления в Пенсионный фонд.
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