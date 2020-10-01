Горняки КЖРК прекращают забастовки

Горняки шахты "Родина" вечером 29 сентября поднялись на поверхность, заявил лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Слова Волынца передает "5 канал".

"В подземных протестах принимали участие 417 шахтеров. Сначала 415, потом добавились две женщины. Сейчас под землей 24. То есть поднялись 393 шахтера", – сказал Волынец.

Также лидер профсоюза отметил, что на трех шахтах, где закончились протесты, постепенно возобновляется производство.

"Начинают работать по добыче, начинаются ремонтные работы, потому что во время простоя не все поддерживалось в должном состоянии", – сообщил он.

Как ранее сообщали "Комментарии", на Луганщине горняки требуют погасить долги по зарплате.

64 горняка в Луганской области на трех шахтах остаются под землей в знак протеста, потому что уже несколько месяцев не получат зарплату .







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