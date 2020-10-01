Горняки КЖРК прекращают забастовки

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Станислав Молчанов
Горняки шахты "Родина" вечером 29 сентября поднялись на поверхность, заявил лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Слова Волынца передает "5 канал".
Также лидер профсоюза отметил, что на трех шахтах, где закончились протесты, постепенно возобновляется производство.
Как ранее сообщали "Комментарии", на Луганщине горняки требуют погасить долги по зарплате.
64 горняка в Луганской области на трех шахтах остаются под землей в знак протеста, потому что уже несколько месяцев не получат зарплату .
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