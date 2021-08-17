Горбаль не может возглавить Бюро экономической безопасности, — «Суспільство майбутнього»

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Станислав Молчанов
Бывший член политсовета совета "Партии регионов", член наблюдательного совета НБУ Василий Горбаль не может возглавить Бюро экономической безопасности (БЭБ), поскольку его имя всплывало в ряде скандалов, связанных с непрозрачными схемами, сообщают "Украинские новости". Одно из самых крупных дел — якобы выведение 314 млн гривен со счетов "УкрГазБанка" путем выдачи кредитов "Украинской инвестиционной инжиниринговой компании", часть акций которой также принадлежали Горбалю.
Василий Горбаль может возглавить БЭБ, активисты против. Фото из открытых источников
Во время общей пресс-конференции представителей общественного движения "Суспільство майбутнього" и партии "Правый сектор" были озвучены некоторые факты, которые могут помешать назначению Василия Горбаля на должность главы БЭБ.
Как сообщают "Украинские новости", активист напомнил, что "УкрГазБанк" якобы был доведен до банкротства при председательстве Горбаля, и государство было вынуждено "влить" в него 9,3 млрд долларов, чтобы спасти.
В свою очередь руководитель киевской городской ячейки партии "Правый сектор" Юрий Гуренко подчеркнул, что Горбаль занимал высокий пост в "Партии Регионов". По его мнению, человек с таким прошлым не имеет права занимать руководящие посты в государственных структурах.
В то же время, Карась подчеркнул, что общественники привлекают внимание к этому вопросу не для того, чтобы навредить Горбалю, а чтобы пресечь попытки отдельных чиновников фактически подставить президента, продавливая в госструктуры людей с такой репутацией.
По его словам, все факты, обнародованные во время пресс-конференции, будут переданы в правоохранительные и другие органы, Офис Президента, Кабинет Министров, Верховную Раду, Нацбанк.
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