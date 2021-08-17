Горбаль не может возглавить Бюро экономической безопасности, — «Суспільство майбутнього»

Бывший член политсовета совета "Партии регионов", член наблюдательного совета НБУ Василий Горбаль не может возглавить Бюро экономической безопасности (БЭБ), поскольку его имя всплывало в ряде скандалов, связанных с непрозрачными схемами, сообщают "Украинские новости". Одно из самых крупных дел — якобы выведение 314 млн гривен со счетов "УкрГазБанка" путем выдачи кредитов "Украинской инвестиционной инжиниринговой компании", часть акций которой также принадлежали Горбалю.

Василий Горбаль может возглавить БЭБ, активисты против. Фото из открытых источников

Во время общей пресс-конференции представителей общественного движения "Суспільство майбутнього" и партии "Правый сектор" были озвучены некоторые факты, которые могут помешать назначению Василия Горбаля на должность главы БЭБ.

"По моему мнению, Бюро экономической безопасности сейчас будет даже серьезнее, чем НАБУ по масштабам. Это будет очень важный орган в сфере экономической безопасности государства, национальной безопасности. И мы все понимаем, что будет, если его возглавит "регионал" Василий Горбаль... Трудно представить, какие это будут убытки для государства", — отметил лидер общественного движения "Суспільство майбутнього" Евгений Карась.

Как сообщают "Украинские новости", активист напомнил, что "УкрГазБанк" якобы был доведен до банкротства при председательстве Горбаля, и государство было вынуждено "влить" в него 9,3 млрд долларов, чтобы спасти.

В свою очередь руководитель киевской городской ячейки партии "Правый сектор" Юрий Гуренко подчеркнул, что Горбаль занимал высокий пост в "Партии Регионов". По его мнению, человек с таким прошлым не имеет права занимать руководящие посты в государственных структурах.

"Еще недавно в своих интервью он (Горбаль, — ред.) рассказывал, что Дмитрий Табачник является его культурным проводником, который рассказывает ему о хорошем искусстве. То есть человек не меняет своих взглядов, все что он рассказывает — это все шаги, которые ему нужны, чтобы достичь своей цели", — сказал Юрий Гуренко.

В то же время, Карась подчеркнул, что общественники привлекают внимание к этому вопросу не для того, чтобы навредить Горбалю, а чтобы пресечь попытки отдельных чиновников фактически подставить президента, продавливая в госструктуры людей с такой репутацией.

" Сейчас мы сделаем все, чтобы все эти факты вспомнили, все, у кого память короткая, и как минимум комиссия о них услышала. Принятие решения, конечно, — это их сфера, но мне кажется, что там достаточно вменяемые люди... Надеюсь, что после этой волны резонанса они не допустят назначения Василия Горбаля председателем БЭБ", — подчеркнул Евгений Карась.

По его словам, все факты, обнародованные во время пресс-конференции, будут переданы в правоохранительные и другие органы, Офис Президента, Кабинет Министров, Верховную Раду, Нацбанк.

"Я надеюсь, что Нацбанк также отреагирует на эти факты, и Горбаль сложит свои полномочия в Совете НБУ, по крайней мере в то время, пока будет длиться следствие", — сказал лидер "Суспільства майбутнього".

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