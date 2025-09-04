Гончаренко возмущен: что сказал в новом заявлении

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал слова президента Владимира Зеленского по поводу "особых санкций" против закупки нефти Венгрией и Словакией. Речь шла об ударах ВСУ по нефтепроводу "Дружба", поставляющему российскую нефть в страны ЕС.

Новое заявление Гончаренко

По словам Гончаренко, если у Украины есть техническая возможность остановить транзит топлива из России через свою территорию, то странным выглядит практика применения лишь частичных мер — точечных ударов по инфраструктуре, которые не перекрывают поставки окончательно.

"Трубопровод проходит по нашей земле. И мы можем в любой момент закрыть вентиль. Но вместо этого занимаемся полумерами, не прекращающими транзит", — подчеркнул депутат.

Он также обратил внимание на слова Зеленского о недовольстве Дональда Трампа тем, что Европа продолжает покупать нефть у России. По мнению Гончаренко, выглядит абсурдным то, что по логике президента Украина может действовать в ответ на сигналы из Вашингтона, но не применяет свое право самостоятельно прекратить перекачку.

Депутат подытожил, что атаки на инфраструктуру врага безусловно имеют значение, но для реального эффекта Украина должна использовать собственные рычаги и полностью остановить транзит нефти в Европу.

