logo

BTC/USD

109847

ETH/USD

4275.98

USD/UAH

41.35

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы.Политика Гончаренко возмущен: что сказал в новом заявлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Гончаренко возмущен: что сказал в новом заявлении

Гончаренко подверг критике «полумеры» в вопросе транзита российской нефти через Украину

4 сентября 2025, 20:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал слова президента Владимира Зеленского по поводу "особых санкций" против закупки нефти Венгрией и Словакией. Речь шла об ударах ВСУ по нефтепроводу "Дружба", поставляющему российскую нефть в страны ЕС.

Гончаренко возмущен: что сказал в новом заявлении

Новое заявление Гончаренко

По словам Гончаренко, если у Украины есть техническая возможность остановить транзит топлива из России через свою территорию, то странным выглядит практика применения лишь частичных мер — точечных ударов по инфраструктуре, которые не перекрывают поставки окончательно.

"Трубопровод проходит по нашей земле. И мы можем в любой момент закрыть вентиль. Но вместо этого занимаемся полумерами, не прекращающими транзит", — подчеркнул депутат.

Он также обратил внимание на слова Зеленского о недовольстве Дональда Трампа тем, что Европа продолжает покупать нефть у России. По мнению Гончаренко, выглядит абсурдным то, что по логике президента Украина может действовать в ответ на сигналы из Вашингтона, но не применяет свое право самостоятельно прекратить перекачку.

Депутат подытожил, что атаки на инфраструктуру врага безусловно имеют значение, но для реального эффекта Украина должна использовать собственные рычаги и полностью остановить транзит нефти в Европу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что из ирка смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Ирландии, которые состоятся 24 октября этого года. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/49545
Теги:

Новости

Все новости