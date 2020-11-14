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Главная Новости Политика Скандалы Глава МОЗ Степанов заразился коронавирусом (видео)
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Глава МОЗ Степанов заразился коронавирусом (видео)

На данный момент он находится на самоизоляции

сегодня, 21:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заразился коронавирусом. Об этом он заявил на своей странице в Facebook. На данный момент он находится на самоизоляции.

Глава МОЗ Степанов заразился коронавирусом (видео)

Фото: из открытых источников

"Я получил сегодня положительный тест на коронавирус. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно", — сказал Максим Степанов. 

Глава МОЗ призвал соблюдать карантинные меры и избегать мест с большим скоплением людей.


Ранее "Комментарии" сообщали, что коронавирус не обошел стороной  первые лица государства. Как известно, не так давно первая леди Украины Елена Зеленская перенесла заболевание. COVID-19  заразились Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Ермак.  Они находятся в больнице “Феофания”, где проходят лечение от коронавируса. Там оборудовали специальный кабинет, где президент проводит совещания. Отдельно отмечается, что Владимир Зеленский не встречается с членами семьи.   

Напомним, что во время заседания 11 ноября, правительство Украины приняло решение о введении "карантина выходного дня", который будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. 






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