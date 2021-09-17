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Гео Лерос мог получить $10 тысяч за информатаку на депутата Киеврады, - СМИ

Запись разговора была сделана 19 октября 2020 года в одном из столичных офисных центров

сегодня, 16:01
Автор:

Станислав Молчанов

В интернете был опубликован видеоролик, где человек, похожий на нардепа Гео Лероса, принимает заказ на информационную атаку на депутата Киеврады из фракции "Солидарность" Михаила Терентьева и $10 000 в уплату этой услуги. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Гео Лерос мог получить $10 тысяч за информатаку на депутата Киеврады, - СМИ

Гео Лерос - фото из открытых источников

Собеседник человека, похожего на нардепа, в кадре "замылен". 

Гео Лерос мог получить $10 тысяч за информатаку на депутата Киеврады, - СМИ - фото 2
Утверждается, что съемка сделана скрытой камерой видеонаблюдения. Голос за кадром сообщает, что запись сделана 19 октября 2020 года в одном из офисных центров Киева.

Гео Лерос мог получить $10 тысяч за информатаку на депутата Киеврады, - СМИ - фото 3

"А уже на следующий день Лерос на своем YouTube-канале опубликовал видео, где похожий на Терентьева человек обсуждает с посредником вопрос покупки голосов избирателей в столице. Также нардеп поднял эту тему в эфире одного из телеканалов", — пишут журналисты издания.

Ранее было опубликовано видео, в котором якобы Гео Лерос обсуждает план инсценировки уничтожения собственного имущества автомобиля, в поджоге которого он обвиняет Офис президента, и забирает конверт с суммой, в три раза превышающей стоимость сгоревшего Mercedes. 



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