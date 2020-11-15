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Главная Новости Политика Скандалы Эрдоган призвал разделить Кипр на два государства: на острове начались протесты
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Эрдоган призвал разделить Кипр на два государства: на острове начались протесты

Люди выкрикивают возле турецкого посольства «Анкара, убери руки от нас» и «Помните, эта страна наша»

сегодня, 19:20 comments1044
Автор:

Татьяна Лозовенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время визита на Кипр, что переговоры по кипрскому урегулированию необходимо проводить, основываясь на существовании "двух отдельных государств" на острове.

Эрдоган призвал разделить Кипр на два государства: на острове начались протесты

Фото: из открытых источников

В прошлом переговоры были нацелены на воссоединение средиземноморского острова, который разделен между грекоязычной республикой Кипр, членом Европейского Союза, контролирующей южные две трети острова, и севером, оккупированным Турцией с 1974 года. 

"На Кипре два народа и два отдельных государства", — сказал Эрдоган в воскресенье.

"Должны быть переговоры о решении на основе двух отдельных государств". 

Как сообщает местное издание, на острове начались протесты против визита Эдрогана и его призывов о провозглашении "псевдонезависимого государства". Люди выкрикивают возле турецкого посольства "Анкара, убери руки от нас" и "Помните, эта страна наша". Полиция вмешалась в протест. 

Эрдоган призвал разделить Кипр на два государства: на острове начались протесты - фото 2

Ранее "Комментарии" писали, что Кипр приостанавливает программу выдачи гражданств в обмен на инвестиции. Такое заявление появилось после сообщений о злоупотреблениях системой, которая дает богатым паспорт и возможность пользоваться безвизовым режимом на всей территории ЕС.




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Источник: https://www.aljazeera.com/news/2020/11/15/turkeys-erdogan-says-cyprus-should-aim-for-two-separate-states
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