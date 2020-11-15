Эрдоган призвал разделить Кипр на два государства: на острове начались протесты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время визита на Кипр, что переговоры по кипрскому урегулированию необходимо проводить, основываясь на существовании "двух отдельных государств" на острове.

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В прошлом переговоры были нацелены на воссоединение средиземноморского острова, который разделен между грекоязычной республикой Кипр, членом Европейского Союза, контролирующей южные две трети острова, и севером, оккупированным Турцией с 1974 года.

"На Кипре два народа и два отдельных государства", — сказал Эрдоган в воскресенье.

"Должны быть переговоры о решении на основе двух отдельных государств".

Как сообщает местное издание, на острове начались протесты против визита Эдрогана и его призывов о провозглашении "псевдонезависимого государства". Люди выкрикивают возле турецкого посольства "Анкара, убери руки от нас" и "Помните, эта страна наша". Полиция вмешалась в протест.





Ранее "Комментарии" писали, что Кипр приостанавливает программу выдачи гражданств в обмен на инвестиции. Такое заявление появилось после сообщений о злоупотреблениях системой, которая дает богатым паспорт и возможность пользоваться безвизовым режимом на всей территории ЕС.









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