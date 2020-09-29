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Главная Новости Политика Скандалы Экс-нардепу вручили подозрение из-за недостроенного хранилища для ядерных отходов
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Экс-нардепу вручили подозрение из-за недостроенного хранилища для ядерных отходов

Бывшего народного депутата, а также одного из должностных лиц "Энергоатома" подозревают в неправомерной выгоде

29 сентября 2020, 11:38
Автор:

Виолетта Комаровская

Детективы Национального антикоррупционного бюро сегодня, 28 сентября, сообщили о подозрении народному депутату VIIІ созыва. Его, а также заместителя директора подразделения "Энергоатома" считают причастными к коррупционной схеме и получению неправомерной выгоды. Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Экс-нардепу вручили подозрение из-за недостроенного хранилища для ядерных отходов

НАБУ вручило подозрение экс-нардепу. Фото: Пресс-служба НАБУ

Вероятнее всего речь идет об экс-нардепе Максиме Микитасе. Ранее застройщик стал фигурантом расследования журналистов программы "Схемы". Они утверждали, что Микитась с топ-менеджером "Энергоатома" Игорем Орловым отмывали деньги на строительстве хранилища для ядерных отходов.

Отметим, что в сообщении НАБУ имена фигурантов дела не указаны. Однако там описывают ситуацию,  один в один напоминающую ту, о которой шла речь в журналистском расследовании. 

"Следователи НАБУ выяснили, что в 2017 году менеджер подразделения "Энергоатома", злоупотребив своим положением, подписал договор с компанией экс-нардепа. Речь шла о сумме 929 миллионов гривен. Компания должна была построить хранилище, куда бы свозили отработанное ядерное топливо с украинских атомных электростанций. Вскоре расходы на строительство выросли еще — до 1,36 миллиарда гривен", — сказано в сообщении НАБУ.

Однако, хранилище до сих пор не было введено в эксплуатацию. Зато топ-менеджер получил от фирмы, которая принадлежит тому же застройщику, три бесплатные квартиры в столичных новостроях. Их общая стоимость около 4 с половиной миллионов гривен. По версии детективов,  это и говорит о неправомерной выгоде. 

Вскоре суд должен выбрать фигурантам дела меру пресечения.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что на "Укрзализныце" взятки прятали в холодильнике.


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