Экс-нардепу вручили подозрение из-за недостроенного хранилища для ядерных отходов

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Виолетта Комаровская
Детективы Национального антикоррупционного бюро сегодня, 28 сентября, сообщили о подозрении народному депутату VIIІ созыва. Его, а также заместителя директора подразделения "Энергоатома" считают причастными к коррупционной схеме и получению неправомерной выгоды. Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.
НАБУ вручило подозрение экс-нардепу. Фото: Пресс-служба НАБУ
Вероятнее всего речь идет об экс-нардепе Максиме Микитасе. Ранее застройщик стал фигурантом расследования журналистов программы "Схемы". Они утверждали, что Микитась с топ-менеджером "Энергоатома" Игорем Орловым отмывали деньги на строительстве хранилища для ядерных отходов.
Отметим, что в сообщении НАБУ имена фигурантов дела не указаны. Однако там описывают ситуацию, один в один напоминающую ту, о которой шла речь в журналистском расследовании.
Однако, хранилище до сих пор не было введено в эксплуатацию. Зато топ-менеджер получил от фирмы, которая принадлежит тому же застройщику, три бесплатные квартиры в столичных новостроях. Их общая стоимость около 4 с половиной миллионов гривен. По версии детективов, это и говорит о неправомерной выгоде.
Вскоре суд должен выбрать фигурантам дела меру пресечения.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что на "Укрзализныце" взятки прятали в холодильнике.
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