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"Джокер" опубликовал переписку с заместителем главы Администрации президента Трофимовым

Сергей Трофимов стал очередной жертвой пранкера

1 июля 2020, 14:49 comments1503
Автор:

Владимир Лавский
"Джокер" опубликовал переписку с заместителем главы Администрации президента Трофимовым

В среду, первого июля, на анонимном политическом телеграм-канале "Джокер" была опубликована переписка с первым заместителем главы Офиса президента Сергеем Трофимовым. Пранкер представился одним из представителей программы "Бигус.Инфо", которая занимается политическими расследованиями. 

Большая часть разговора была посвящена натянутым отношениям между Трофимовым и главой Офиса президента Андреем Ермаком. 

"Ермак тратит много сил, чтобы устранить голос здравого разума", - написал Трофимов. 

Также первый замглавы признался, что удивлен, почему главный (Владимир Зеленский - ред.) ничего не видит в схемах работы Андрея Ермака. В заключение беседы Сергей Трофимов пообещал поговорить об этом лично с президентом, потому что "это влияет на рейтинг власти". 


Напомним, ранее портал "Комментарии" представил новый спецпроект "Срываем маски" о работе анонимных телеграм-каналов в Украине. В рамках данного проекта мы всесторонне будем освещать одно из самых резонансных явлений в современном украинском медипространстве. 

Первый выпуск – интервью с совладельцем телеграм-канала "Резидент". Наши журналисты расспросили анонимного героя, в чем феномен политических каналов, стоимость которых достигает миллионов долларов, кто "сливает" им инсайды из главных кабинетов государства, какие у них отношения с Банковой и многое другое.


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