Члена Нацсовета при Зеленском Татьяну Попову разыскивали за кражу $7 млн, - СМИ

С 27 ноября 2019 года Татьяна Попова - экс-замминистра Министерства информационной политики, а ныне член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском - официально находилась в розыске по уголовному производству о краже 7 млн долларов у "Райффайзен Банка Аваль". Об этом сообщает портал Дело, ссылаясь на копию постановления старшего следователя следственного отдела Печерского управления полиции Главного управления Нацполиции в Киеве майора полиции Синенко Е. А.

Как следует из документа, Татьяне Поповой и ее отцу Валерию Попову в рамках досудебного расследования по материалам уголовного производства № 12013110060001438 сообщили о подозрении мошенничестве в особо крупных размерах или организованной группой лиц. Как сказано в документе следователя, Поповым сообщили о подозрении, после чего они не явились на допрос по делу о краже $ 7 млн у "Райффайзен Банка Аваль". В связи с тем, что следователь не мог установить местонахождение подозреваемых, они были объявлены в розыск.





Долгое время, продолжает delo.ua, сообщение о розыске Татьяны Поповой содержалось в специальном разделе о разыскиваемых преступниках на сайте Министерства внутренних дел Украины, а сейчас данные о розыске члена Совета по вопросам свободы слова при президенте Зеленском и главы комитета Американской торговой палаты Татьяны Поповой все еще можно найти в сервисе публичного доступа к реестрам и базам данных Украины.





Как удалось выяснить редакции, впоследствии 6 апреля 2020 года розыск Татьяны Поповой якобы под давлением замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко был отменен по ходатайству прокурора Киевской городской прокуратуры № 6 Святослава Мазурика. Самого же прокурора в июле поймали с поличным на мошенничестве при получении взятки в сумме $100 тысяч. Перед этим, как свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, Мазурик предпринимал активные действия для блокирования следствия по делу о мошеннических действиях Татьяны Поповой против украинской "дочки" австрийской группы Райффайзен — в реестре легко найти ходатайства прокурора об отзыве ходатайств следователя о розыске подозреваемых в краже $7 млн у Райффайзен Банка Аваль.

С 17 декабря 2019 года Татьяне Поповой судебным решением запрещено покидать территорию Украины до выполнения обязательств по кредитному договору с "Райффайзен Банком Аваль". В мае текущего года, несмотря на исключение из списков разыскиваемых лиц, суд сохранил "невыездной" статус Татьяны Поповой, отклонив очередное ходатайство ее юристов.

Как сообщалось ранее, решением суда было арестовано личное имущество — недвижимость в столице и элитном пригороде Киева, а также банковские счета и корпоративные права структур рекламного холдинга Татьяны Поповой "Mex Advertising". А в 2007 году компаниям, подконтрольным ей и ее родителям, австрийский банк в Украине выдал кредиты на общую сумму 7 млн долларов. Компании, подконтрольные Поповой, перестали выполнять обязательства по погашению кредита, и с 2012 года "Райффайзен Банк Аваль" начал судебно-претензионную работу по взысканию проблемной задолженности с Татьяны Поповой.

Четыре года юристы Поповой активно противодействовали взысканию проблемной задолженности посредством манипуляций с залоговым имуществом, из-за чего в 2016 году Владимир Лавренчук, экс-глава правления "Райффайзен Банка Аваль", вынужден был лично обратиться в органы Национальной полиции с заявлением об уголовном правонарушении по ст. 388, ч 1 УК, было открыто уголовное производство.





Суд, по информации издания, установил, что Попова и члены ее семьи мошенническим путем пытались вывести заложенный в качестве обеспечения по кредитам украинской "дочки" австрийской финансовой группы бизнес-центр Increastar из-под залога, а также не выполняли законных требований кредитора по возврату кредитных средств.



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