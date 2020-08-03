Бунты в Украине: как отразится отказ местной власти от ужесточения карантина

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Елена Волкова
Фото: Getty Images
Власти Луцка и Тернополя отказались ужесточать карантин по требованию Министерства здравоохранения. На какие действия в связи с этим может пойти в ответ центральная власть и к чему могут привести "региональные бунты" - на эти и многие другие вопросы ответили эксперты в эксклюзиве “Комментариев”.
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