Бунты в Украине: как отразится отказ местной власти от ужесточения карантина

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Власти Луцка и Тернополя отказались ужесточать карантин по требованию Министерства здравоохранения. На какие действия в связи с этим может пойти в ответ центральная власть и к чему могут привести "региональные бунты" - на эти и многие другие вопросы ответили эксперты в эксклюзиве “Комментариев”.



Оглашение чрезвычайного положения

Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что центральная власть будет пожинать горькие плоды полумер.



"Не вижу ничего удивительного в том, что часть регионов, попавших в красную зону по COVID-19, абсолютно бесстрашно и открыто оппонирует центру, – отмечает эксперт. – Хотя нет, тут нужно назвать всё своими именами: откровенно игнорируют указания Кабмина и еще смеют указывать власти в Киеве, как тем себя вести и что делать. Такая "борзость" глав городов имеет основания: они опираются на реальную поддержку жителей своих громад и на местные элиты".



Для мэра и предпринимателей снижение деловой и социальной активности будет означать второй удар по бизнесу и торговле, сфере услуг, чего многие уже точно не переживут, поясняет Светлана Кушнир.



"А еще есть ситуация с грядущими местными выборами, – напоминает политэксперт. – И тогда негатив от новой волны банкротств, безработицы и оскудения местной казны (нет бизнеса – нет местных налогов) буквально прибивает рейтинг действующих глав городских советов. Ясно, что на это не идут ни в Луцке, ни в Тернополе прекрасно осознавая такую "радужную" перспективу. Потому и указывают Кабмину, что выполнять спорные (как в юридическом плане, так и в логике сегодняшних вызовов) решения – не намерены".



Более того, подчеркивает Светлана Кушнир, местное самоуправление прямо указывает на инструмент, которым центральная власть может регулировать этот вопрос – оглашение чрезвычайного положения.



"Важно и другое, – продолжает эксперт. – Когда первый демарш в апреле совершил глава городского совета Черкасс Анатолий Бондаренко (после истории с "Велюром"), центральная власть и Офис президента, по обыкновению, не отреагировали жестко. А грозиться пальчиком и говорить "ай-я-я!" – это вообще не про диктат власти, а про детишек в панамках и шортиках в песочнице. Помните, как украинцы тогда поддержали такое откровенное сопротивление центру? И всё сошло с рук всем участникам драчки".



А потому, уверена Светлана Кушнир, такие заявления – без оглядки на последствия (которых, по сути, для Бондаренко и не было) – станут регулярными.



"И это еще затишье перед бурей, – предупреждает эксперт. – Гарантировано случится еще не один информационный всплеск на фоне новой административно-территориальной реформы. Выборы близко и "черные лебеди" для центральной власти летят низко. А там, где стаи птиц над головой, без "ляп-ляп" на пиджак не обходится".



Риск конфронтации для украинцев

"Я бы не употреблял в данном случае слово "бунт", – говорит политолог Валентин Гладких. – Просто кто-то забыл, что в Украине есть Конституция и действующее законодательство, в рамках которых должны действовать все органы власти. И если кто-то нарушает законные требования, таких людей нужно привлекать к ответственности. С помощью соответствующих органов и решения суда".



По мнению Валентина Гладких, некоторые чиновники заигрались накануне местных выборов в "доброго дядю". Но нужно понимать, отмечает эксперт, что на таких людей ложится ответственность, если в результате их нежелания выполнять те или иные решения (ради достижения личных краткосрочных целей), будут страдать члены громады.



"Есть еще один нюанс. В 2019 году в Украине произошла электоральная революция. Сменился президент, появилось монобольшинство. Но на местах до сих пор сидят те, кто зашел туда в 2015-м, – напоминает политолог. – Представителей Зеленского и его команды в органах местного самоуправления нет. Зато есть политсилы, которые или исчезли с нашей политической арены (как тот же "Народный фронт"), или те, кто пребывает в меньшинстве в парламенте. И именно эти люди сейчас дерзко идут на конфронтацию с центральной властью – ради личных амбиций, рискуя здоровьем граждан".



Валентин Гладких уверен: если такие чиновники нарушают закон, их нужно привлекать к ответственности.



"Но делать это должна не центральная власть, а уполномоченные органы – правоохранительные, СБУ. В зависимости от состава преступления. Ведь речь порой идет и о нацбезопасности (кто-то фактически пытается сформировать зародыши "ЛДНР"). Ну, а окончательное решение должен выносить суд. Мне бы хотелось, чтобы такие поползновения жестко пресекались в соответствии с законом", – подчеркивает политолог.



“Правила точно не одинаковы для всех”

Политолог Виктор Таран отмечает: "Нравится кому-то или нет, но центральная власть в данной ситуации – бессильна. Постоянно, когда она издает очередное предписание, должна понимать, к чему оно может привести, как можно проконтролировать выполнение. Ну не будет же она засылать в Луцк и Тернополь Нацгвардию! А местная власть и далее будет идти на саботаж".



Эксперт поясняет, что власть – это доверие и взаимная ответственность. Доверие наша нынешняя центральная власть стремительно теряет, ответственности у нее, похоже, и не было.



"Каждый раз, когда власть пытается ужесточить карантин, она должна предоставлять тому же бизнесу компенсатор. Чтобы бизнес работал. У нас же с весны наносят сильнейшие удары по малому и среднему бизнесу. А Фонд, созданный для противодействия коронавирусу и последствиями карантина, "распиливают" на дороги и зарплаты МВД. К тому же, в том же Киеве, те же представители власти, не придерживаются карантина. Дают своим бизнесам работать. Так что правила точно не одинаковы для всех", – подчеркивает Виктор Таран.



А потому, отмечает он, на местном уровне будет саботаж карантинных предписаний, спущенных сверху. В итоге мы увидим постепенную делегитимизацию в глазах общества постановлений действующей власти.



"Выход – власть должна честно признать, что тот путь, по которому она пошла весной, был ошибочный. Компенсировать убытки бизнесу. И представить четкий алгоритм тех же карантинных мер, который будут придерживаться все", – считает эксперт.

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