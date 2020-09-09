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Богдан поделился обстоятельствами своего увольнения

Богдан отметил, что ему больно за Зеленского, ведь власть изменила его в худшую сторону

сегодня, 23:05
Автор:

Дмитрий Симоненко

Андрей Богдан рассказал, как Зеленский решил избавиться него. Об этом он пожаловался в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Богдан поделился обстоятельствами своего увольнения

Источник: Украинская правда

"Он уже объявил многократно везде о моей отставке, это уже писали на заборах, но мне он ни слова не говорил. Поэтому в понедельник утром я зашел к нему и попросил поговорить с глазу на глаз. Показал свежий номер какого-то журнала, говорю: "Уже все в детском саду знают, что ты меня освободил. Ты мне скажи". Он мне начал страшные сказки рассказывать, что все жалуются, все недовольны", - рассказал Богдан.

Также бывший глава Офиса Президента подчеркнул, что Зеленский провел аналогию между Богданом и "нелюбимой женщиной". Он рассказывает, что вызывал в Зеленском агрессию, какие бы шаги не предпринял.

Кроме этого, Богдан отметил, что ему больно за Президента, ведь власть изменила его. По словам экс-главы ОП, Зеленский был "человеком веселым, легким, юмористическим, красивым, острым, энергетическим. А сейчас- смотреть больно - серое лицо, он устал, он постоянно в какой-то депрессии, он все время нервничает, он звонит депутатам и грозит им".

Быть президентом, отметил Богдан - это самая неблагодарная должность страны.

Напомним, что 11 февраля Зеленский освободил Богдана, которого назначил главой своего Офиса 21 мая 2019. Председателем Офиса президента вместо Богдана был назанчен Андрей Ермак.

Ранее "Комментарии" писали о том, что на выходных Саакашвили встречался с бывшим главой Офиса президента и депутатом из "Слуги народа".


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