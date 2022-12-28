Бизнесмена и эксдепутата задержали силовики в Куршевеле

По запросу ДБР Константин Жеваго задержан в Куршевеле, готовятся документы для экстрадиции, информируют в пресс-службе Государственного бюро расследования (ДБР), пишут "Комментарии".



Константина Жеваго готовят к экстрадиции французские правоохранители

Во исполнение определения суда по содержанию под стражей подозреваемого, работники ДБР в тесном взаимодействии с Офисом Генерального прокурора провели огромную работу.

Следователи подготовили ходатайство о заключении под стражу к получению требования о выдаче (экстрадиции) экснардепа в 38 стран. В течение нескольких месяцев продолжалось тесное взаимодействие с стражами порядка разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики", — рассказывают ДБРовцы.

На основании полученной следствием информации в одной из гостиниц курорта французские криминалисты задержали подозреваемого украинского экснардепа.

После попыток оспорить правомерность задержания, фигурант согласился уйти вместе с представителями компетентных органов Франции. Сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери. Между тем , силовики готовят необходимый пакет документов для его перевозки задержанного в Украину для осуществления правосудия.

В рамках расследования уголовного производства Жеваго было доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

Правоохранители наложили арест на имущество подозреваемого, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Два года назад арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Как писали ранее "Комментарии", несмотря на санкции и войну 65-метровая яхта "Z" Константина Жеваго свободно ходила еще летом по Средиземному морю.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!