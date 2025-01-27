Безуглая переписала гимн Украины: о чем он теперь (ФОТО)

Нардеп Марьяна Безуглая, которая в День соборности заявила, что ей некомфортно петь гимн Украины, решила переделать его под себя. Как передает 27 января портал "Комментарии", измененный вариант текста поэтесса выложила в соцсети со словами: "Переписала гимн, как вам?" и попросила оценить. Аудиоверсии "нового" гимна в исполнении Безуглой пока нет, но, к сожалению, это поправимо.

Марьяна Безуглая на досуге решила поменять слова в гимне Украины. понравилось не всем. Фото: Facebook / Марьяна Безуглая

Претензии к гимну Украины, которые нардепка высказала 22 января, заключались в том, что строчки в нем написаны в будущем времени: "Вроде бы мы только надеемся, но не живем настоящим". Безуглая поправила слова, которые вызывали у нее дискомфорт. Теперь все в порядке: гимн описывает ситуацию в настоящем времени, как говорится, здесь и сейчас. Это выглядит так:

"Розквітає України і слава, і воля,

Усміхається нам, браття, виплекана доля.

Гинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

І пануємо ми, браття, у своїй сторонці.





Душу й тіло ми вкладаєм у нашу свободу,

І доводимо, що ми всі козацького роду".

Политик выложила версию слов гимна в Telegram и Facebook. Под постом в Telegram комментарии закрыты, но по эмодзи можно определить, что эксперимент скорее провалился, чем понравился подписчикам.

В Facebook Безуглую похвалил освобожденный на днях от криминальной ответственности за самовольное оставление части Сергей Гнездилов.

"Мощно! Спасибо! Просили что-то другое, сроки службы, например (ограничить), но и за это пасиба", — с подковыркой написал он.

Нардеп тут же оседлала любимую тему и заявила, что для ограничения сроков службы надо принять закон и еще уволить Сырского и Умерова, над чем она ежедневно работает, не покладая рук.

С другой стороны, известный украинский журналист Эльдар Сарахман, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, не оценил творческий порыв Безуглой.

"Тот момент, когда нужно уже, наконец, остановиться", — посоветовал он.

Нардепка не согласилась.

"Потеряемся и съедят, если остановимся, реальность сейчас максимально динамична", — пояснила она свою прыть.

Как писал портал "Комментарии", в День Соборности Украины народная депутат Марьяна Безуглая проанализировала ситуацию в стране. По ее словам, все предыдущие попытки обрести соборность и государственность за столетие истории провалились. Украинцы не удержали себя. Так что впереди тяжелая работа.