«Асфальт?»: Выпечка Мендель вызвала бурное обсуждение в Сети (ФОТО)

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель поделилась в соцсетях фотографией выпечки, добавив аллегорическую подпись. Снимок опубликован на странице Мендель в Instagram.

"Жизнь не идеальна. Шестой мишка брауни — яркое тому доказательство", — говорится в публикации.





В соцсетях фотография тут же разлетелась по сообществам. Комментаторы в Facebook и Instagram реагируют на выпечку, сделанную Мендель, по-разному:

"Да у нас и шестой президент как-то не очень получился"

"Талантливый человек талантлив во всем!"

"Новых шесть законопроектов от Слуги народа"

"Когда она пишет свои "твиты" про "шестого", специально вкладывает в них двойной смысл? Или это получается случайно?"

"Юля тоже асфальт варит"

"На холодильник повешу. Диета"

"Первое правило кулинарии: если страшное- присыпать пудрой"

"Я думал, это шашлык, о котором забыли"

"Не очень хорошие снаружи, но вкусные внутри, не суди по обертке, как говорят"

Ранее сообщалось, что в социальных сетях бурно обсуждают смену имиджа Юлии Тимошенко.

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