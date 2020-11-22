«Асфальт?»: Выпечка Мендель вызвала бурное обсуждение в Сети (ФОТО)

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Пресс-секретарь
президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель поделилась в соцсетях
фотографией выпечки, добавив аллегорическую подпись. Снимок опубликован на
странице Мендель в Instagram.
В соцсетях
фотография тут же разлетелась по сообществам. Комментаторы в Facebook и Instagram реагируют на выпечку, сделанную Мендель, по-разному:
"Да у нас и шестой
президент как-то не очень получился"
"Талантливый
человек талантлив во всем!"
"Новых шесть
законопроектов от Слуги народа"
"Когда она пишет
свои "твиты" про "шестого", специально вкладывает в них
двойной смысл? Или это получается случайно?"
"Юля тоже асфальт
варит"
"На холодильник
повешу. Диета"
"Первое правило
кулинарии: если страшное- присыпать пудрой"
"Я думал, это
шашлык, о котором забыли"
"Не очень хорошие
снаружи, но вкусные внутри, не суди по обертке, как говорят"
Ранее сообщалось,
что в социальных сетях бурно обсуждают смену имиджа
Юлии Тимошенко.
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