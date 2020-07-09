Антироссийская риторика Бойко и помощь Фирташу могут вылезти ему боком, - Киквидзе

Нардеп Юрий Бойко поставил на кон политическую карьеру ради помощи своему куму и бизнес-партнеру Дмитрию Фирташу, заявил блогер Кирилл Киквидзе "Корреспонденту".

Киквидзе напомнил, что на днях вышел сюжет, в котором представитель Бойко жестко раскритиковал импорт минеральных удобрений из России и даже назвал это дикой глупостью.

"Ну какой, мол, импорт, если есть свое, дороже правда, но свое. И все бы ничего, да вот только это "свое" производит его патрон Фирташ, который со своими удобрениями нанес Украине убытков более чем на два миллиарда гривен. "Азот" не платит за электроэнергию, шантажируя город Черкассы химической катастрофой, - утверждает блогер. - А поскольку дела у Фирташа, который скрывается от американского правосудия в Австрии, сейчас идут не очень хорошо, дружественное плечо помощи куму решил подставить Юрий Бойко".

По словам Киквидзе, ради личного интереса Бойко якобы забыл, что представляет партию, и не учитывает, что фермеры не ждут недешевых удобрений Фирташа, а неоднократно просили Кабмин открыть импорт из других стран, чтобы спасти посевную.

"Конечно, не секрет, что украинские политики в большинстве своем не имеют никакой идеологии, - заявил Киквидзе. - Несколько лет назад Россия наложила на представителей "Оппоблока" Ахметова санкции, сделав так называемых "пророссийских" политиков невъездными. Если Россия поставит крест на Бойко, политическая карьера "газовика" тут же закончится, а его рейтинги в 20% за месяц-второй уменьшатся в 10 раз".

Потому как политический фундамент Бойко, считает блогер, обеспечивает ОПЗЖ, а избиратель в первую очередь ориентируется на идеологию, которую исповедует политсила.

"И Бойко не локомотив, тянущий партию на своих плечах как, например, Юлия Тимошенко свою "Батькивщину", а лишь один из нескольких руководителей, - резюмирует Киквидзе. - Именно поэтому столь опрометчивая антироссийская риторика Бойко опасна для его будущего в украинской политике, и помощь Фирташу может вылезти ему боком. Украинский избиратель не любит политиков, которые откровенно торгуют родиной в угоду личному карману. А Россия не любит политиков-предателей".

Ранее сообщалось, что Украина может оказаться на пороге торговой войны с ЕС из-за "квот Фирташа".

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