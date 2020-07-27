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Главная Новости Политика Скандалы Андрей Герус: "Олигархические группы создают информационное давление с сентября 2019 года"
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Андрей Герус: "Олигархические группы создают информационное давление с сентября 2019 года"

Результаты мониторинга СМИ только подтверждают факт давления

сегодня, 21:45
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Андрей Герус: "Олигархические группы создают информационное давление с сентября 2019 года"

Глава комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус заявил, что с сентября 2019 года олигархические группы, владеющие медийными ресурсами, оказывают на него системное информационное давление. Об этом он сообщил на пресс-конференции 27 июля.

"Особенно ярко информационное давление проявляется на телеканалах "Украина" и "Украина 24". Мы провели мониторинг, за этот период (с сентября 2019 года) вышло 362 новости. Также на этих телеканалах вышло аж 14 спецрепортажей "Следами Андрея Геруса". Плюс в информационной кампании была задействованы программы "Свобода Слова с Савиком Шустером", которые были мне посвящены полностью или частично. Чаще всего эта система действует, чтобы показать неправду", - отметил нардеп.

Также Андрей Герус подчеркнул, что информационное давление СМИ оказывали на его родственников.

"В своих информационных кампаниях они заходят за морально-этичные рамки. Снимали моего 76-летнего отца скрытой камерой. Втягивали не только родителей, но тестя, тещу, к ним приезжали на работу. Это пример, как олигархические группы создают давление", - подытожил Андрей Герус.

Кроме того, на пресс-конференции 27 июля Андрей Герус сообщил, что цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове в 1,4 раза выше средней из-за искусственного дефицита.

Как ранее сообщали "Комментарии", переписка Геруса с Палицей о снижении "зеленых" тарифов попала в Сеть. 


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