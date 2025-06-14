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Америка горит: тысячи городов восстали против Трампа

В США – самые массовые протесты против Трампа: вся страна – «красная»

сегодня, 19:11 comments1558
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Ткачова Марія

В Соединенных Штатах одновременно проходят массовые акции протеста против политики Дональда Трампа. По словам организаторов, митинги охватили более 2 000 городов — от Нью-Йорка до маленьких городков.

Америка горит: тысячи городов восстали против Трампа

Президент США Дональд Трамп — usembassy.gov

Акции совпали с военным парадом в Вашингтоне в честь 250-летия армии США, который проводится именно в день рождения Трампа — ему сегодня 79. Протестующие считают это символическим и говорят, что не хотят видеть превращение президента в "царя".

Кто организовал протест?

За протестами стоит движение "No Kings", созданное объединением "50501 Movement" — это название, которое означает 50 штатов, 50 протестов, одно движение, они выступают против, как они говорят, попыток Трампа узурпировать власть, игнорировать суды, преследовать мигрантов, нарушать права людей и продвигать интересы.

Что именно возмущает людей?

Протестующие недовольны депортациями, вмешательством армии в мирные дела, давлением на суды и независимые медиа. Особенно гнев вызвало недавнее решение отправить Нацгвардию и морпехов в Лос-Анджелес, чтобы разогнать мирные собрания.

Как реагируют власти?

Губернатор Техаса уже мобилизовал более 5 000 военных и 2 000 полицейских. В некоторых городах вводят комендантский час, чтобы остановить протесты.

Почему это важно?

Протест – не просто реакция на конкретные действия Трампа. Это знак глубокого разделения в США. Люди боятся, что демократия под угрозой и власть слишком сконцентрирована в руках одного человека – это попытка защитить права, свободу слова и Конституцию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что языковой омбудсмен Тарас Кремень официально обратился в полицию из-за выступления Верки Сердючки (Андрея Данилко), которое состоялось в Osocor Residence в Киеве, что, по словам чиновника, является нарушением языкового законодательства.



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