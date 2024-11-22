Адвокат рассказал детали уголовных дел против экс-главы ОП Андрея Богдана и Сеяра Куршутова

Адвокат Алексей Шевчук заявил, что против админов телеграм-каналов "Джокер" и "Темный Рыцарь" зарегистрировано два уголовных производства.

Адвокат Олексей Шевчук

"Одно в Европейском Союзе, а другое здесь, в Украине, в органах полиции (здесь очевидно есть киберпреступления)", — объясняет Шевчук. Об этом сообщает издание Oboz.ua.

Он также добавил, что организованная группа, которая управляла этой сетью, включала администратора телеграм-канала "Джокер" Романа Кравца. Финансирование работы операторов, по его словам, осуществляли, вероятно, бывший глава ОП Андрей Богдан, контрабандист Сеяр Куршутов и другие.

"Услугами этого синдиката пользовались все, кто хотел "заказать" конкурентов, уничтожить легальный бизнес партнеров, шантажировать политиков", — рассказывает Шевчук.

По его словам, эти каналы не выполняли информационную цель, а стали инструментом в руках организованной группы, целью которой было незаконное обогащение.

"В последнее время они превратились в хорошо организованную сеть, которая занималась обманом и вымогательством средств из вполне легальных бизнесов, таких как "Uklon", "Ябко" и других", — отмечает Шевчук.

Кроме этого, Шевчук указал, что сейчас настоятельная потребность в выявлении всех пострадавших бизнесменов и политиков, которые понесли ущерб от действий этой преступной группы.

"В рамках полной адвокатской тайны от имени потерпевших будут подготовлены заявления о признании политиков потерпевшими, подготовлены экспертизы размера ущерба, а также поданы гражданские иски", — заявил адвокат.

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СМИ: Богдан якобы пытался вернуться в политику с помощью "Джокера" и "Темного рыцаря"

Как сообщает издание "Обозреватель" бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан во время полномасштабной войны встречался в Вене с подсанкционным контрабандистом, владельцем Telegram-канала "Темный Рыцарь" Сеяром Куршутовым, а также кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа", владельцем тг-канала "Джокер" Романом Кравцем.