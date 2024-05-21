Заставить размножаться через налоги: в Раде шокировали новой инициативой

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в Украине для улучшения демографической ситуации народные депутаты предлагают ввести налог на бездетность. И это не просто какая-то инициатива на уровне обсуждения или дискуссии. На сайте парламента уже появился соответствующий законопроект. Его зарегистрировал нардеп Сергей Гривко от партии "Слуга народа".
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Так, исходя из инициативы для тех, у кого нет детей, ставка будет 1,5%. Для тех, у кого 1 ребенок – 1%. Для тех, у кого 2 ребенка – 0,5%.
В проекте отмечается, что плательщиками сбора являются все физические лица – резиденты Украины в возрасте от 21 до 58 лет. Так депутаты предлагают улучшать демографическую ситуацию в стране.
Исключением станут лица, имеющие трех или более детей; лица, имеющие бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, что делает невозможным материнство (отцовство), с подтверждением соответствующих обстоятельств надлежащими медицинскими документами не реже, чем один раз в 2 года; лица, имеющие статус лиц с инвалидностью I группы.
В сети украинцы разразились негодованием.
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