Заставить размножаться через налоги: в Раде шокировали новой инициативой

Как передает портал "Комментарии", в Украине для улучшения демографической ситуации народные депутаты предлагают ввести налог на бездетность. И это не просто какая-то инициатива на уровне обсуждения или дискуссии. На сайте парламента уже появился соответствующий законопроект. Его зарегистрировал нардеп Сергей Гривко от партии "Слуга народа".

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Так, исходя из инициативы для тех, у кого нет детей, ставка будет 1,5%. Для тех, у кого 1 ребенок – 1%. Для тех, у кого 2 ребенка – 0,5%.

В проекте отмечается, что плательщиками сбора являются все физические лица – резиденты Украины в возрасте от 21 до 58 лет. Так депутаты предлагают улучшать демографическую ситуацию в стране.

Исключением станут лица, имеющие трех или более детей; лица, имеющие бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, что делает невозможным материнство (отцовство), с подтверждением соответствующих обстоятельств надлежащими медицинскими документами не реже, чем один раз в 2 года; лица, имеющие статус лиц с инвалидностью I группы.

В сети украинцы разразились негодованием.

"То есть, если все страны платят деньги, поддерживают семьи, то мы будем взимать деньги с бездетных, а также тех. у кого 1 или 2 ребенка! А, как вас заставить размножаться? Только налогами! А, если у вас бесплодие! Спросите вы? Так вы должны 1 раз в два года проходить обследование и давать в налоговую свои данные, составляющие врачебную тайну!", — пишут в соцсетях.

"Какая интересная инициатива… Налога на "член" у нас еще не было!", – возмущаются люди.

"Это просто трэш... ... я реально думала что после искусственной матки уже дальше некуда, ну чтобы налог на ребенка, то есть не государство мне помогает, а я должна за свои средства выносить, родить, воспитать, выучить еще и государству заплатить за то, что я это делаю!... А потом мой ребенок должен отдать долг государству", – возмущаются женщины.

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