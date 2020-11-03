Зарплата медиков может подняться до 22 тысяч гривен

Во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады Украины Министр здравоохранения Максим Степанов высказался о необходимости повышения заработной платы медперсоналу. Он отметил, что сейчас общая сумма всех доплат медработникам составляет почти 6 млн грн. Но и этих средств недостаточно.

Фото с facebook страницы Максима Степанова

Минздрав настаивает на том, что минимальная заработная плата медицинского работника должна составлять минимум 22 000 гривен. Сейчас медицинскому персоналу, который работает в инфекционных отделениях выплачивается 300% доплат.

Также во время выступления Максим Степанов отметил, что в Украине, как и во всем мире, ситуация с распространением COVID-19 становится критической. Поэтому Кабмин дополнительно выделил 1 млрд 259 млн гривен на тестирование граждан и 1 млрд 927 млн гривен на закупку необходимого оборудования для медучреждений. Также Минздрав активно работает над увеличением количества мест в больницах.

Напоминаем, что по состоянию на 3 ноября в Украине зафиксирован новый антирекорд — 8899 человек, заболевших коронавирусом.

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