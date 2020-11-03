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Зарплата медиков может подняться до 22 тысяч гривен

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предложил увеличить зарплаты медикам инфекционных отделений

сегодня, 13:25
Автор:

Кириєнко Анна

Во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады Украины Министр здравоохранения Максим Степанов высказался о необходимости повышения заработной платы медперсоналу. Он отметил, что сейчас общая сумма всех доплат медработникам составляет почти 6 млн грн. Но и этих средств недостаточно.

Зарплата медиков может подняться до 22 тысяч гривен

Фото с facebook страницы Максима Степанова

Минздрав настаивает на том, что минимальная заработная плата медицинского работника должна составлять минимум 22 000 гривен. Сейчас медицинскому персоналу, который работает в инфекционных отделениях выплачивается 300% доплат.

Также во время выступления Максим Степанов отметил, что в Украине, как и во всем мире, ситуация с распространением COVID-19 становится критической. Поэтому Кабмин дополнительно выделил 1 млрд 259 млн гривен на тестирование граждан и 1 млрд 927 млн гривен на закупку необходимого оборудования для медучреждений. Также Минздрав активно работает над увеличением количества мест в больницах.

Напоминаем, что по состоянию на 3 ноября в Украине зафиксирован новый антирекорд — 8899 человек, заболевших  коронавирусом.

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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/photos/a.212701119272891/810136662862664/
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