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Запрос на мобилизацию 500 тысяч человек: Арахамия рассказал, что ждут депутаты

Давид Арахамия заявил, что в парламенте ждут от Кабмина законопроект о мобилизации, отсутствие порождает фейки

сегодня, 13:52
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Кравцев Сергей
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Правительство сегодня должно было внести в Верховную Раду законопроект по изменениям в мобилизации. Впрочем, есть надежда, что это произойдет в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

Запрос на мобилизацию 500 тысяч человек: Арахамия рассказал, что ждут депутаты

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

"Сегодня правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных. Надеюсь, коллеги из Кабинета министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Ибо отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дії" и т.д.", — написал глава фракции "Слуга народа".

При этом он отметил, что алгоритм работы не изменился: военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных, а правительство разрабатывает правила.                                                         

Давид Арахамия подчеркнул, президент Украины Владимир Зеленский четко заявил, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных силах. 

"Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, — не выход. Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы", – высказался парламентарий. 

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Также издание "Комментарии" сообщало — почему пора менять подходы мобилизации: что нужно учесть.




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