Запрос на мобилизацию 500 тысяч человек: Арахамия рассказал, что ждут депутаты

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Кравцев Сергей
Правительство сегодня должно было внести в Верховную Раду законопроект по изменениям в мобилизации. Впрочем, есть надежда, что это произойдет в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.
Давид Арахамия. Фото: из открытых источников
При этом он отметил, что алгоритм работы не изменился: военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных, а правительство разрабатывает правила.
Давид Арахамия подчеркнул, президент Украины Владимир Зеленский четко заявил, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных силах.
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SS
сегодня, 15:38
Пока дети депутатов вместе с клоунами из 95 квартала не пойдут, главный клоун страны может за щекой мой член подержать!
Донбас
сегодня, 15:07
Ну все, пи@дец зеленому еврейскому выблядку. Постараемся сделать это феерично, все как этот выблядок любит. Дрон на старте...