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Юлия Тимошенко сменила имидж

Лидер «Батькивщины» сменила прическу

сегодня, 11:35
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Недилько Ксения

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая много лет не изменяла своей косе, сменила имидж и появилась в Верховной Раде с новой прической. Фото депутатки сделала ее коллега Марьяна Безуглая, подписавшая сообщение: "Даже Тимошенко "за". Новый стиль", комментируя принятие законопроекта о продлении военного положения.

Юлия Тимошенко сменила имидж

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко пришла на заседание Рады с распущенными волосами пшенично-русого оттенка в длине ниже плеч, уложенными в крупные локоны. Свой образ она дополнила монохромным серым костюмом официального стиля, с большой брошью.

Отметим, что кроме знаменитой косы Юлия Тимошенко также укладывала волосы в длинный прямой хвост.

Юлия Тимошенко сменила имидж - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 16 апреля Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и срока проведения общей мобилизации на 90 дней. Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине будут продолжаться, по меньшей мере, до 6 августа 2025 года.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада одобрила продление военного положения и мобилизации с 9 мая по 6 августа. Это уже 15 раз, когда парламент продолжает военное положение в Украине. Всего решение поддержали 357 народных депутатов. Другим голосованием ВР также продлила военное положение.

Единственным депутатом, голосовавшим против продления военного положения и мобилизации, оказался избранник из "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Нардеп назвал решение Верховной Рады "позором".                                                                                                                           



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