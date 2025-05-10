«Я думаю, они работают на россиян»: нардеп сообщил, кто не пытается сохранить военную тайну

На фоне новостей о том, что Германия засекречивает военную помощь Украине, а правительство Фридриха Мерца решило больше не публиковать данные о передаваемых Украине системах вооружения, народный депутат Александр Федиенко прокомментировал необходимость придерживаться военной тайны во время войны в Украине.

Александр Федиенко. Фото из открытых источников

"Я лично считаю, что это правильно!! А что происходит в Украине? Из-за действий некоторых популистов, каких-то антикоррупционеров, у нас все выливается в том же прозорро, или на страницах фейсбука. Хочу напомнить, что недавно некоторые мои коллеги депутаты пытались доказать всем коллегам, что кибератаки не нужно засекречивать. Я так думаю, они работают на россиян", – подчеркнул нардеп.

И добавил, что недавнее решение Испании и Португалии засекретить данные расследования после техногенной катастрофы, когда исчезло электропитание в Европе, совершенно правильное.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что новое правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем решило кардинально изменить подход к поставкам оружия Украине. Федеральное правительство в будущем значительно сократит объем информации о поставках вооружений. В частности, это касается возможной поставки ракет Taurus в Киев. Об этом говорится в публикации Spiegel.

Сообщается, что такой шаг, прежде всего, призван "не дать агрессору в войне против Украины военного преимущества". Сокращение публичных обсуждений поставок оружия считается частью "тактики ведения войны". Новая власть Германии "осуществляет резкий поворот" и вновь засекречивает поставки оружия, чтобы добиться так называемой "стратегической неоднозначности": создать неясность, чтобы скрыть свои действия от противника. При этом секретность распространяется и на Taurus. Смена курса федерального правительства также затрагивает "болезненно открытый вопрос украинской политики" нового канцлера Германии Фридриха Мерца.