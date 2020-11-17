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Выходы Украины из конституционного кризиса - Рада

В Верховной Раде готовят три законопроекта для выхода из конституционного кризиса

сегодня, 09:00
Автор:

Кириєнко Анна

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сообщила о том, что Верховная Рада готовит три законопроекта по выходу Украины из конституционного кризиса.

Выходы Украины из конституционного кризиса - Рада

Фото: delo.ua

Эту информацию Елена Кондратюк рассказала в эфире программы "Свобода слова".

Также вице-спикер отметила, что законопроекты затрагивают возвращения электронного декларирования, уголовной ответственности за недостоверное е-декларирования, а также изменения в системе деятельности Конституционного суда.

Для этого в правительстве создали рабочую группу, в состав которой входят представители всех фракций и групп, а также руководители трех комитетов Верховной Рады.

Напомним, что конституционный кризис начался после отмены Конституционным судом ответственности за недостоверное декларирование. Это решение возмутило как граждан, так и Верховную Раду. Поэтому правительство совместно с президентом Украины стало искать способы воздействия на КСУ.

Также сайт "Комментарии" напоминает, что в Минздраве рассказали, когда пойдет на спад волна пандемии коронавируса в Украине. По их словам этот период может наступить очень быстро.


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Источник: https://www.unian.ua/politics/konstituciyna-kriza-v-ukrajini-yaki-zakonoproekti-rozroblyayut-u-radi-dlya-vihodu-novini-ukrajina-11221832.html
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