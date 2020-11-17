Выходы Украины из конституционного кризиса - Рада

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сообщила о том, что Верховная Рада готовит три законопроекта по выходу Украины из конституционного кризиса.

Фото: delo.ua

Эту информацию Елена Кондратюк рассказала в эфире программы "Свобода слова".

Также вице-спикер отметила, что законопроекты затрагивают возвращения электронного декларирования, уголовной ответственности за недостоверное е-декларирования, а также изменения в системе деятельности Конституционного суда.

Для этого в правительстве создали рабочую группу, в состав которой входят представители всех фракций и групп, а также руководители трех комитетов Верховной Рады.

Напомним, что конституционный кризис начался после отмены Конституционным судом ответственности за недостоверное декларирование. Это решение возмутило как граждан, так и Верховную Раду. Поэтому правительство совместно с президентом Украины стало искать способы воздействия на КСУ.

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