Выборы в Украине: в Раде сделали политическое предложение Зеленскому

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Лиля Воробьева
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко высказал свою позицию по ситуации, которая сложилась после заявлений президента США Дональда Трампа о главе украинского государства Владимире Зеленском. Об этом сообщает нардеп в Telegram.
Алексей Гончаренко (фото из открытых источников)
Он также добавил: "Таким образом мы уберем всю эту историю с диктаторами и выборами". По его мнению, следует сосредоточиться на действительно важных вопросах – армии, линии фронта и договоренностях, от которых зависит будущее страны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп обрушился на Зеленского с угрозами и выдвинул новые обвинения . Президент США Дональд Трамп 19 февраля набросился с критикой и оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского. Американский президент обозвал украинского коллегу "диктатором без выборов" и пригрозил, что тот может потерять страну.
Он добавил, что "умеренно успешный комик Владимир Зеленский" якобы уговорил США потратить $350 млрд на войну, которую нельзя выиграть, которая не должна была начаться, но которую он не сможет завершить без США и Трампа", — написал президент США.
47 президент противопоставил себя Зеленскому, Байдену и Европе, заявив, что он способен на то, чего они не смогли и не захотели сделать.
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