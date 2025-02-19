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Выборы в Украине: в Раде сделали политическое предложение Зеленскому

По мнению Гончаренко, президент Зеленский должен сказать, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства, чтобы США больше не повторяли тезисы по выборам

19 февраля 2025, 23:10
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Лиля Воробьева

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко высказал свою позицию по ситуации, которая сложилась после заявлений президента США Дональда Трампа о главе украинского государства Владимире Зеленском. Об этом сообщает нардеп в Telegram.

Выборы в Украине: в Раде сделали политическое предложение Зеленскому

Алексей Гончаренко (фото из открытых источников)

"Единственный выход, который я вижу. Зеленский должен выйти и сказать: "Я на выборы не планирую идти". Но выборы будут только тогда, когда США гарантируют украинскую безопасность и прекратят огонь", – написал Гончаренко.

Он также добавил: "Таким образом мы уберем всю эту историю с диктаторами и выборами". По его мнению, следует сосредоточиться на действительно важных вопросах – армии, линии фронта и договоренностях, от которых зависит будущее страны.

Все. Это то, что должен делать президент Украины. А не мерить рейтинги", – подытожил Гончаренко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп обрушился на Зеленского с угрозами и выдвинул новые обвинения . Президент США Дональд Трамп 19 февраля набросился с критикой и оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского. Американский президент обозвал украинского коллегу "диктатором без выборов" и пригрозил, что тот может потерять страну.

"Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкую поддержку в украинских опросах, и единственное, в чем он хорошо разбирается, — как играть на Байдене как на скрипке. Диктатор без выборов Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — грозит Трамп.

Он добавил, что "умеренно успешный комик Владимир Зеленский" якобы уговорил США потратить $350 млрд на войну, которую нельзя выиграть, которая не должна была начаться, но которую он не сможет завершить без США и Трампа", — написал президент США.
  47 президент противопоставил себя Зеленскому, Байдену и Европе, заявив, что он способен на то, чего они не смогли и не захотели сделать.




 



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/45694
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