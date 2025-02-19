Выборы в Украине: в Раде сделали политическое предложение Зеленскому

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко высказал свою позицию по ситуации, которая сложилась после заявлений президента США Дональда Трампа о главе украинского государства Владимире Зеленском. Об этом сообщает нардеп в Telegram.

Алексей Гончаренко (фото из открытых источников)

"Единственный выход, который я вижу. Зеленский должен выйти и сказать: "Я на выборы не планирую идти". Но выборы будут только тогда, когда США гарантируют украинскую безопасность и прекратят огонь", – написал Гончаренко.

Он также добавил: "Таким образом мы уберем всю эту историю с диктаторами и выборами". По его мнению, следует сосредоточиться на действительно важных вопросах – армии, линии фронта и договоренностях, от которых зависит будущее страны.

Все. Это то, что должен делать президент Украины. А не мерить рейтинги", – подытожил Гончаренко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп обрушился на Зеленского с угрозами и выдвинул новые обвинения . Президент США Дональд Трамп 19 февраля набросился с критикой и оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского. Американский президент обозвал украинского коллегу "диктатором без выборов" и пригрозил, что тот может потерять страну.

"Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкую поддержку в украинских опросах, и единственное, в чем он хорошо разбирается, — как играть на Байдене как на скрипке. Диктатор без выборов Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — грозит Трамп.

Он добавил, что "умеренно успешный комик Владимир Зеленский" якобы уговорил США потратить $350 млрд на войну, которую нельзя выиграть, которая не должна была начаться, но которую он не сможет завершить без США и Трампа", — написал президент США.

47 президент противопоставил себя Зеленскому, Байдену и Европе, заявив, что он способен на то, чего они не смогли и не захотели сделать.









