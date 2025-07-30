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Все, ради обороны: какое важное голосование должно состояться в Раде

Парламент готовится рассмотреть изменения в госбюджет по финансированию ВСУ

30 июля 2025, 08:05
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Кравцев Сергей

Верховная Рада 31 июля готовится рассмотреть изменения в государственный бюджет на 2025 год, касающиеся финансирования Вооруженных сил Украины. Как передает портал "Комментарии", об это в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Все, ради обороны: какое важное голосование должно состояться в Раде

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Спикер парламента отметил, что депутаты будут рассматривать закон о корректировке бюджета на 2025 год в тот же день, когда будет рассматриваться президентский законопроект по усилению эффективности НАБУ и САП.

Руслан Стефанчук отметил, что украинские военные и ВСУ должны чувствовать финансовую и социальную поддержку государства и подчеркнул, что Верховная Рада ожидает внесения от нового правительства проекта бюджета на 2026 год.

Глава Верховной Рады заявил, что парламентарии будут делать все для того, чтобы прошла нормальная дискуссия в украинском парламенте и в итоге было принято необходимое решение.

"Мы должны сделать все для того, чтобы ни у кого, в том числе у наших партнеров, не было никаких сомнений, что каждая копейка идет на нашу оборону, на наше укрепление и на приближение устойчивого и справедливого мира", — акцентировал Руслан Стефанчук.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Еврокомиссии в ожидании предстоящего голосования в Верховной Раде законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов, акцентировали, что восстановление полномочий НАБУ и САП имеют ключевое значение для антикоррупционной архитектуры Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП", ссылаясь на комментарий представителя Еврокомиссии.

Также издание "Комментарии" сообщало – вернут ли НАБУ и САП независимость: почему только сейчас Зеленский вышел с такой инициативой.




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