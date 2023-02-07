ВР поддержала изменения в Налоговый кодекс: о чем они говорят – почему приняты именно сейчас

Верховная Рада поддержала 7 февраля изменения в Налоговом Кодексе:

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

– о сокращении сроков проверок возмещения НДС с 60 до 30 дней;

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– об освобождении от налогообложения предоставленных государством бесплатно LED- ламп.

Нормы прошли в законопроекте №6085 о согласовании терминологии Налогового кодекса в соответствии с Законом Украины "Об электронных доверительных услугах" (принято в общей сложности 276 голосов). О чем говорят эти изменения? Почему приняты именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Любая попытка ускорить процессы возмещения НДС не может не приветствоваться

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин считает, что обе нормы – в целом позитивные.

"Льготы по LED- лампам являются естественным продолжением программы Камбина по бесплатной замене старых ламп, стартовавшей в январе этого года, – поясняет он. – В проекте деньги ЕС (финансирует замену 30 млн ламп), а на кону экономия 1.5 гигавата электроэнергии на фоне инфраструктурного террора со стороны рф. Брать налоги с этого проекта неуместно и решение парламентариев полностью оправдано. Важно, чтобы не было злоупотребления, но это не вопрос налоговой политики".

Комментируя сокращение сроков проверок возмещения НДС с 60 до 30 дней, Вячеслав Черкашин отметил, что с начала полномасштабной войны длительность процедур возмещения НДС, несмотря на все усилия налоговых органов и казначейства, остается в пределах четырех-пяти месяцев. Поэтому, акцентирует он, любая попытка ускорить эти процессы не может не приветствоваться.

В свете последних коррупционных скандалов, которые прокатились по Украине, власти должны были что-то показать

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь поясняет:

"Освобождение от налогообложения предоставленных государством бесплатно LED- ламп – это не инициатива украинской державы, а поддержка со стороны наших европейских партнеров и доноров. А ВР просто подводит под это соответствующую законодательную базу. Что касается сокращения сроков проверок возмещения НДС с 60 до 30 дней, то важно понимать – если механизм такой компенсации реально существует, он должен быть автоматическим. Не 30, не 60 дней, а в момент подачи субъектом налоговой накладной. Зарегистрировал он ее – программа автоматически насчитала возврат НДС".

Человеческий фактор, уверен эксперт, не должен присутствовать. Иначе будет происходить, как происходит. А именно – этот инструмент стал коррупционным.

В свете последних коррупционных скандалов которые прокатились по Украине (и, похоже, продолжаться), власти должны были что-то показать. Мол, смотрите, мы работаем, мы что-то делаем и для общества тоже. Не только для себя. Не только разворовываем бюджетные средства, средства наших доноров, но и вроде как заботимся о реальном секторе экономики. Происходящее выглядит как замыливание глаз, – считает Руслан Соболь. – Если стоит задача решить вопрос – это делается одним законом. Разрабатывается автоматических механизм возмещения НДС. В наш век автоматизированных, децентрализованных систем сделать такое – очень просто. Было бы желание". "На нем зарабатывают налоговики, а реальный сектор экономики получил огромную головную боль. В последнее время налоговые накладные и вовсе стали блокироваться.

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