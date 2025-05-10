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«Война надолго, ищите свой путь»: Безуглая прокомментировала 30-дневное перемирие

Нардепка Безуглая заявила, что Россия не согласится на мир

сегодня, 22:42
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Недилько Ксения

Народная депутат Марьяна Безугла высказалась на фоне визита европейских лидеров в Киев, а также на фоне заявлений о 30-дневном перемирии и переговорах с Россией.

«Война надолго, ищите свой путь»: Безуглая прокомментировала 30-дневное перемирие

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Это действительно хорошо, но никакого мира не принесет. Россия против. Так что война надолго, ищите свой путь. Каждый и каждая ", – коротко написала Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дмитрий Медведев снова выступил с оскорбительной тирадой. В уже характерном для себя агрессивном стиле он отверг идею о 30-дневном перемирии.

"Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсудить мир в Киеве. Зато они сыпают угрозами в адрес России. Или перемирие для передышки бандеровских орд, или новые санкции. Вы думаете, это разумно, да? Задвиньте эти мирные планы себе в д*пу!" – написал Медведев на английском языке в соцсети X.

Позже Песков заявил , что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по прекращению огня. Он напомнил, что Путин предложил прекратить огонь во время празднования юбилея Победы.

"Слышали ли вы реакцию Киева? Мы ее тоже не слышали... Если Киев готов к прекращению огня, то почему не прекратить его на три дня?" – отметил он.

Он также добавил, что Путин якобы не менял своей позиции по условиям старта переговоров. "Путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакции киевского режима на это не было озвучено", – сказал Песков.                                                                                                                                                                                           



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