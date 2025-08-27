Военные могут получить от 5 до 10 лет заключения: что задумали в Раде

Профильный парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять в первом чтении законопроект, касающийся наказания за отказ выполнять приказ командира. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.

Наказание для военных. Фото: из открытых источников

Парламентарий сообщил, что Комитет рекомендовал народным избранникам "принять в первом чтении законопроект 13452, о котором столько пишут сегодня".

"Я при голосовании воздержался вместе с рядом коллег, но в решении Комитета указано, что до второго чтения норму по 402 статье Уголовного Кодекса, неповиновение командиру, по которому судьи не смогут давать наказание ниже, чем от пяти до десяти лет, уберут", — сообщил депутат.

Он выразил мнение, что "лучше было бы убрать его сразу, чтобы всех успокоить, но решили таким образом – посмотрим, как проголосует зал Совета".

По мнению нардепа, ответственность должна быть сбалансирована и у бойца, отказавшегося подчиниться командиру, и у командира, не сделавшего все, чтобы сохранить жизнь бойца. С этим сознательным людям сложно спорить.

