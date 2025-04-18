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Военнослужащим, совершившим СОЧ или дезертировавшим, хотят дать еще один шанс: о чем идет речь

В Раду подали законопроект о продлении упрощенного возвращения из СОЧ

сегодня, 08:50
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Кравцев Сергей

В парламент подали законопроект, который предлагает продлить возвращение на службу из СОЧ по упрощенному механизму до 30 августа 2025 года. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует карточка законопроекта № 13177 на сайте ВР.

Военнослужащим, совершившим СОЧ или дезертировавшим, хотят дать еще один шанс: о чем идет речь

Продление упрощенного возвращения из СОЧ. Фото из открытых источников

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он был разработан для выполнения приказа президента Зеленского о продлении действия механизма упрощенного возвращения из СОЧ, который был введен законом 4087-ІХ. Он действовал до 1 марта 2025 года.

Согласно этому механизму, военнослужащие, самовольно покинувшие место службы, воинскую часть или дезертировавшие с 29 ноября 2024 года, могли без последствий вернуться в ряды украинской армии. Выплаты и обеспечение в питании и вещах им возобновляли в течение 72 часов с момента возвращения на службу.

Парламентарии, которые инициируют данный законопроект, убеждены, что у защитников, совершивших необдуманные поступки, не было достаточно времени на то, чтобы принять правильное и взвешенное решение о возвращении на службу. Они выступают за продление действия упрощенного механизма возвращения из СОЧ до 30 августа.

К тому же, законодатели предлагают распространить этот механизм на военных, которые пошли на СОЧ с 29 ноября 2024 года до дня, когда новый закон вступит в силу. Документ также имеет целью отменить приостановление военной службы тем армейцам, которые самовольно покинули части.

Читайте также на портале "Комментарии" — через приложение "Армия+" все больше военнослужащих подает рапорты на возвращение в войска. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.




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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/56188
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