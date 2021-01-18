Верховная Рада внесет изменения в Трудовой Кодекс: что ожидать

Верховная Рада планирует внести законопроект, который запретит перенос рабочих дней из-за праздников. Об этом сообщили на официальной странице ВРУ.

Верховная Рада планирует изменить закон о праздничных и рабочих днях. Фото: .lifehacker.ru

Главными инициаторами и авторами законопроекта являются депутаты партии "Слуга народа".

Если Рада рассмотрит и примет законопроект, украинцы будут жить без переноса выходных и рабочих дней. Это будет касаться предприятий, учреждений и организаций, кроме случаев, установленных Кодексом законов о труде Украины.

Также будет исключено положение о том, что владелец или уполномоченный им орган в случае применения рекомендации правительства должен заранее (не позднее чем за два месяца) сообщить и согласовать приказ о переносе выходных и рабочих дней с профсоюзной организацией.

В Трудовом Кодексе останется положение, согласно которому, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем.

Напомним, что Кодексом предусмотрены следующие праздники:

1 января — Новый год;

7 января и 25 декабря — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — День труда;

9 мая — День победы;

28 июня — День Конституции Украины;

24 августа — День Независимости Украины;

14 октября — День защитника Украины.

Также выходные даются на Пасху и Троицу.

Если законопроект примут, он вступит в силу с начала следующего года.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали постановление о моратории на повышение коммунальных тарифов. Согласно тексту постановления, парламент будет рекомендовать правительству, кроме введения моратория, разработать и внести на рассмотрение парламента изменения в Государственный бюджет на 2021, которыми предусмотрено выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и субсидиях социально незащищенных слоев населения.

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