Верховная Рада внесет изменения в Трудовой Кодекс: что ожидать

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Кириєнко Анна
Верховная Рада планирует внести законопроект, который запретит перенос рабочих дней из-за праздников. Об этом сообщили на официальной странице ВРУ.
Верховная Рада планирует изменить закон о праздничных и рабочих днях. Фото: .lifehacker.ru
Главными инициаторами и авторами законопроекта являются депутаты партии "Слуга народа".
Если Рада рассмотрит и примет законопроект, украинцы будут жить без переноса выходных и рабочих дней. Это будет касаться предприятий, учреждений и организаций, кроме случаев, установленных Кодексом законов о труде Украины.
Также будет исключено положение о том, что владелец или уполномоченный им орган в случае применения рекомендации правительства должен заранее (не позднее чем за два месяца) сообщить и согласовать приказ о переносе выходных и рабочих дней с профсоюзной организацией.
В Трудовом Кодексе останется положение, согласно которому, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем.
Напомним, что Кодексом предусмотрены следующие праздники:
1 января — Новый год;
7 января и 25 декабря — Рождество Христово;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — День труда;
9 мая — День победы;
28 июня — День Конституции Украины;
24 августа — День Независимости Украины;
14 октября — День защитника Украины.
Также выходные даются на Пасху и Троицу.
Если законопроект примут, он вступит в силу с начала следующего года.
Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали постановление о моратории на повышение коммунальных тарифов. Согласно тексту постановления, парламент будет рекомендовать правительству, кроме введения моратория, разработать и внести на рассмотрение парламента изменения в Государственный бюджет на 2021, которыми предусмотрено выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и субсидиях социально незащищенных слоев населения.
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