Верховная Рада сообщила о смерти народного депутата

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза. Об этом сообщили в соцсетях ВРУ.

Умер нардеп Владимир Мороз

Владимир Мороз был членом депутатской группы "Восстановление Украины", председателем подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в Ватикане умер Папа Римский Франциск в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Ватикан. Vatican News тоже опубликовал сообщение в Фейсбук:

"Несколько минут назад кардинал Кевин Фаррелл, Камерленг Святой Римской Церкви с скорбью возвестил о смерти Папы Франциска: "Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью, должен известить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, отвагой и вселенской любовью, особенно в пользу бедных и маргинализированных. С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса мы отдаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога", – говорится в сообщении.