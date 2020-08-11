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Верховная Рада соберется на внеочередное заседание: названа дата

Накануне внеочередного заседания состоится праздничное заседание ВР ко Дню Независимости

11 августа 2020, 21:53
Автор:

Татьяна Веремеева
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание: названа дата

В Верховной Раде утвердили дату внеочередного заседания. Оно состоится 25 августа 2020 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Александр Качура.

Нардеп также сообщил, что накануне, 24 августа, состоится торжественное заседание парламента ко Дню Независимости.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №3963 о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября с нынешних 4723 грн до 5 тыс. грн. Законопроект может быть рассмотрен ВР во время внеочередной сессии в августе. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько своевременно повышение минимальной заработной платы, а также, сможет ли это улучшить социально-экономическую обстановку в стране.

Также портал "Комментарии" в рамках спецпроекта "Путь депутата" рассказывает о наиболее одиозных и скандальных депутатах Верховной Рады IX созыва. На очереди – представитель партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий. Большинство из украинских политиков имеют неоднозначную репутацию, и нынешний народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Андрей Парубий – один из них. В его послужном списке протесты против КПСС, участие в обоих Майданах, в том числе в роли коменданта, а также прочие дела. Некоторые из них привели к тому, что правоохранители в отношении политика сегодня открыли уголовные производства.


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