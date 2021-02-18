Верховная Рада поддержала закон о "евробляхах": что изменится

Народные депутаты Украины проголосовали в первом чтении за проект закона, упрощающий растаможку так называемых "евроблях". Соответствующий документ поддержали 259 представителей разных политических сил, сообщает издание "Европейская правда".

ВРУ поддержала закон про "евробляхи". Фото из открытых источников

Что изменится для владельцев приобретенных за рубежом автомобилем?

• Те, кто ввез машину в Украину до 31 декабря 2020 года, нарушив таможенные правила, получат 180 дней (когда Закон вступит в действие), чтобы урегулировать спорные вопросы. Им придется все же заплатить за "растаможку", Акцизный налог и НДС, начисленный на сумму акциза, — два составляющие такой выплаты. Размер акциза будет колебаться от 0 до 150 евро.

• Подобное упрощение не затронут транспорт, произведенный / ввезенный с территории государства-агрессии (в нашем случае — России). Также "евробляхольгот" не получат машины, нарушающие экологические нормы "Евро-2".

• "Растаможка" авто, завезенного в Украину до 31 декабря 2020 года, теперь будет осуществляться по новой формуле. Отныне сумма пошлины больше не будет зависеть от стоимости транспорта. Тип двигателя, его объем, а также возраст автомобиля — новые составляющие расчета для таможенного оформления ТС.

Общая стоимость растаможивания "евробляхи" для украинцев после принятия закона не должна превысить 1000 евро. Как сообщают в Верховной Раде, таким образом владельцам приобретенных за рубежом авто удастся сэкономить, ведь стоимость уменьшится почти на две трети от предыдущих размеров.

Тем не менее, 18 февраля, в день рассмотрения соответствующего закона нардепами, под стенами ВРУ собрались активисты, участники движения "Автоевросила". Митингующие требовали принятия другого закона — под номером 3704, также предусматривающего упрощение растаможки автомобилей на иностранных номерах. После того, как депутаты проголосовали за другой документ, акция протеста почти сразу начала "сворачиваться".

Тем не менее, законодательными действиями политиков "евробляхеры" не удовлетворены. По словам главы "Автоевросилы" Олега Ярошевича, принятый в первом чтении законопроект — лишь "полумера", поэтому митинги продолжатся. Впрочем, как объяснил мужчина, уже не под Верховной Радой, а в других местах, где есть возможность собрать больше автомобилей.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в ближайшее время повысится цена на сами авто-"евробляхи". Они будут стоить на 3-4% дороже, чем сейчас. Конкретную стоимость можно узнать в нашем материале.

Также на сайте найдется информация о том, насколько евроавто популярны в Украине.



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