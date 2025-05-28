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Верховная Рада на каникулах: не все сразу поверили, узнав, сколько будут отдыхать нардепы

Об отдыхе парламентариев от работы сообщили на официальных ресурсах Верховной Рады

сегодня, 15:40
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Кравцев Сергей

Этим летом народные избранники проведут в отпуске 7 недель из 13. Парламентские каникулы продлятся три недели с июня по июль и еще четыре – с июля по август.

Верховная Рада на каникулах: не все сразу поверили, узнав, сколько будут отдыхать нардепы

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Об отдыхе народных избранников от тяжелой работы сообщили на официальных ресурсах Верховной Рады. На четвертый год полномасштабного российского вторжения эта новость вызвала шквал реакций в соцсетях.

Читайте также на портале "Комментарии" — уровень пенсий в Украине очень низкий. Более 36% пенсионеров, а это более 3,7 млн человек в Украине получают выплаты менее 4 тыс. грн (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек – вообще меньше 3 тыс. грн).

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев отметил, что очень низкий уровень пенсий, в частности трудовых, и крайняя бедность пожилых людей – давняя болезнь Украины. При этом улучшения, по крайней мере, в ближайшем будущем, не предполагается. 

"Буду откровенен — не вижу сейчас желания у правительства решать этот вопрос. Более того, в поданной в прошлом году Бюджетной декларации было вообще заложено замораживание пенсий вплоть до конца 2027 года (когда по идее уже будет избран новый состав Верховной Рады и сформирован новый состав правительства)", — отметил народный депутат.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил о смерти народного депутата Сергея Швеца. По его словам, нардеп умер после длительной борьбы с тяжелой болезнью.

Народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа" Сергей Швец скончался 28 мая на 49 году жизни. О его смерти сообщил Давид Арахамия.

"После длительной борьбы с тяжелой болезнью умер наш коллега, народный депутат Сергей Швец. Приносим искренние соболезнования семье Сергея, разделяем боль потери близкого человека. Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь – от журналистики, до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память", — написал Арахамия.




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Источник: https://www.rada.gov.ua/
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