Верховная Рада на каникулах: не все сразу поверили, узнав, сколько будут отдыхать нардепы

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Кравцев Сергей
Этим летом народные избранники проведут в отпуске 7 недель из 13. Парламентские каникулы продлятся три недели с июня по июль и еще четыре – с июля по август.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Об отдыхе народных избранников от тяжелой работы сообщили на официальных ресурсах Верховной Рады. На четвертый год полномасштабного российского вторжения эта новость вызвала шквал реакций в соцсетях.
Читайте также на портале "Комментарии" — уровень пенсий в Украине очень низкий. Более 36% пенсионеров, а это более 3,7 млн человек в Украине получают выплаты менее 4 тыс. грн (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек – вообще меньше 3 тыс. грн).
Народный депутат Украины Даниил Гетманцев отметил, что очень низкий уровень пенсий, в частности трудовых, и крайняя бедность пожилых людей – давняя болезнь Украины. При этом улучшения, по крайней мере, в ближайшем будущем, не предполагается.
Также издание "Комментарии" сообщало – глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил о смерти народного депутата Сергея Швеца. По его словам, нардеп умер после длительной борьбы с тяжелой болезнью.
Народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа" Сергей Швец скончался 28 мая на 49 году жизни. О его смерти сообщил Давид Арахамия.
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