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Венедиктова не получала заявление от фракции "ЕС" по голосованию закона об олигархах

Заявление еще не поступило через определенные юридические процедуры

сегодня, 14:00
Автор:

Антон Рудак

Офис генпрокурора не получал заявлений от фракции "Европейская солидарность", по уголовным преступлениям во время голосования закона "Об олигархах". Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на брифинг Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в медиацентре "Слуги народа".

Венедиктова не получала заявление от фракции "ЕС" по голосованию закона об олигархах

Ирина Венедиктова, фото с открытых источников

Генпрокурор говорит, что заявление еще не поступило через определенные юридические процедуры. Ирина Венедиктова утверждает, что лично пересмотрит это заявление, потому что это интересная история.

"Когда увижу заявление, посмотрю именно, какие акценты там прописаны, потому что прописаны юристами, а заявляются они политиками. Когда мы получим документы и когда слышим, это же могут быть разные вселенные. Поэтому ждем, когда придет, будем разбираться", — сообщила Ирина Венедиктова.

28 сентября нардепы от фракции "Европейская солидарность" подали заявление в НАБУ, Офис генпрокурора и ГБР из-за возможных криминальных действий во время принятия в Верховной Раде проекта закона, который ограничивает влияние олигархов на политическую и экономическую сферу. В заявлении говорится о препятствовании деятельности народных депутатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что "Европейская Солидарность" очистила избирательный список в Буче от пророссийских кандидатов. Накануне официального выдвижения кандидатов в местные советы оппоненты партии "Европейская Солидарность" пытаются продвинуть своих людей в списки "ЕС". Руководство Киевской территориальной организации "Европейской Солидарности" обнаружило и прекратило все попытки чиновников поспособствовать поставить своих людей в списки партии, сообщается в официальном заявлении политсилы.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=external&v=629972291704708
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