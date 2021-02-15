В Зеленского хотят создать еще одну партию

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Кириєнко Анна
В Офисе президента задумываются над созданием еще одной партии, кроме "Слуги народа". Об этом сообщает издание LB.ua.
Политические силы Украины: в Зеленского планируют создать еще одну партию. Фото: slovoidilo.ua
Прогнозируемо, будущая партия может стать прототипом "Нашего края", который существовал еще во времена президентства Петра Порошенко.
По информации издания, в настоящее время проводятся исследования совместно с группой "Рейтинг". Следующий этап — обобщение аналитических данных и обсуждение концепции партии и идеи.
Более детальной информации пока нет. Кодовое название будущей политической силы — "Новая партия Банковой":
Чтобы создать и продумать, какой будет партия, сначала необходимо определиться "на какую часть" электорального пирога "они могут претендовать" и обсудить подробности. Кроме того, возникает большой вопрос, за какие средства будет финансироваться партия.
Напомним, что недавно было опубликовано новый рейтинг политиков. Владимир Зеленский снова бы стал президентом Украины, если бы выборы проходили сейчас. Хотя поддержка украинцев действующего главы государства значительно сократилась. Кто догоняет Зеленского, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что стало известно, когда стоит ожидать глобального обострения в Донбассе.
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