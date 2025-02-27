В Верховной Раде установили новый замок: оппозиция сравнила это с «временами Януковича»

Нардепка от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что 27 февраля в президиуме парламента установили новую кнопочку для блокировки двери. По ее словам, это сделали, чтобы помешать оппозиции попасть внутрь.

Руслан Стефанчук

"Как же они боятся даже депутатов? Страшно представить, как они боятся народа", — написала политика, сравнив это с забором вокруг Рады времен Януковича, который впоследствии снесли после Майдана.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная Рада приняла постановление о поддержке демократии в Украине, в котором отмечается, что президент Владимир Зеленский остается в должности до завершения военного положения. Предварительное голосование за этот документ оказалось неудачным. Об этом сообщили народные депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк.

Документ под названием "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ" получил 268 голосов при необходимых 226. Как отметил Железняк, в тексте постановления ответственность за невозможность проведения выборов, признанных международным сообществом, возлагается на российского президента Владимира Путина. Также в заявлении отмечается, что украинский народ и Верховная Рада не подвергают сомнению легитимность полномочий Владимира Зеленского, поскольку он был избран на "свободных, прозрачных и демократических выборах".

"Зачем в ВР Украины играть по российскому сценарию и привлекать российские нарративы о "нелегитимности" украинской власти и втягиваться в эту дискуссию, когда никто в мире не ставит под сомнение вопрос легитимности украинской власти – вопрос риторический. Разве что если потребность в этих славословиях есть на Банковой", — подчеркнула Геращенко.