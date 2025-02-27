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В Верховной Раде установили новый замок: оппозиция сравнила это с «временами Януковича»

Блокировка трибуны и стычки в ВР заставили президиум заменить замок на дверце

сегодня, 11:04
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Недилько Ксения

Нардепка от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что 27 февраля в президиуме парламента установили новую кнопочку для блокировки двери. По ее словам, это сделали, чтобы помешать оппозиции попасть внутрь.

В Верховной Раде установили новый замок: оппозиция сравнила это с «временами Януковича»

Руслан Стефанчук

"Как же они боятся даже депутатов? Страшно представить, как они боятся народа", — написала политика, сравнив это с забором вокруг Рады времен Януковича, который впоследствии снесли после Майдана.


Напомним, портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада приняла постановление о поддержке демократии в Украине, в котором отмечается, что президент Владимир Зеленский остается в должности до завершения военного положения. Предварительное голосование за этот документ оказалось неудачным. Об этом сообщили народные депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк.

Документ под названием "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ" получил 268 голосов при необходимых 226. Как отметил Железняк, в тексте постановления ответственность за невозможность проведения выборов, признанных международным сообществом, возлагается на российского президента Владимира Путина. Также в заявлении отмечается, что украинский народ и Верховная Рада не подвергают сомнению легитимность полномочий Владимира Зеленского, поскольку он был избран на "свободных, прозрачных и демократических выборах".

"Зачем в ВР Украины играть по российскому сценарию и привлекать российские нарративы о "нелегитимности" украинской власти и втягиваться в эту дискуссию, когда никто в мире не ставит под сомнение вопрос легитимности украинской власти – вопрос риторический. Разве что если потребность в этих славословиях есть на Банковой", — подчеркнула Геращенко.



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