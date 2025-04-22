В Верховной Раде сообщили о смерти еще одного нардепа

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти после продолжительной болезни народного депутата Украины VII созыва Николая Жука.

Николай Жук

Отмечается, что Николай Васильевич был депутатом Николаевского областного совета, в Верховной Раде Украины возглавлял подкомитет по молодежной политике, семье и детству Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера в Верховной Раде Украины сообщили о преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза.

Владимир Мороз был членом депутатской группы "Восстановление Украины", председателем подкомитета по электроэнергетике и транспортировке электроэнергии комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Также "Комментарии" писали, что сегодня ночью скончался известный скульптор и художник Зураб Церетели. Об этом сообщили прокремлевские СМИ со ссылкой на информацию помощника скульптора Сергея Шагулашвили.

Причиной смерти Церетели стала остановка сердца, сообщил помощник скульптора. Умерший во вторник Зураб Церетели был одним из самых известных советских и русских скульпторов последних нескольких десятилетий.

Живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и РФ, президент Российской Академии художеств. Среди его главных работ в Москве памятник Петру Первому, монумент Победы в парке на Поклонной горе, монумент "Дружба навеки". Увидеть работы Церетели можно и в США. Перед зданием ООН в Нью-Йорке установлен монумент "Добро побеждает зло", а в Нью-Джерси — "Слеза скорби", которая была передана американскому народу в дар в память о погибших в терактах 11 сентября.